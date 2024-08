Môžete dostať mastnú pokutu: Ak idete autom na dovolenku, na toto nesmiete v žiadnom prípade zabudnúť

Mnoho Slovákov každoročne cestuje do zahraničia, napríklad do Chorvátska, autom. Zbaliť kufre ale nestačí. Dopravný analytik radí, ako pred cestou pripraviť svoje auto.

Hrozia pokuty

Ak sa chystáte cestovať autom do zahraničia, je dôležité uistiť sa, že máte so sebou všetku potrebnú dokumentáciu a že je auto v dobrom stave. Ministerstvo dopravy upozorňuje, že všetky vozidlá musia byť pravidelne podrobované technickej a emisnej kontrole. Rovnaká povinnosť platí aj pri povinnom zmluvnom poistení. Za nedodržanie týchto pravidiel môže hroziť pokuta do výšky 165 eur (165 eur za emisnú kontrolu a 165 za technickú).

Dopravného analytika Jozefa Drahovského sme sa pýtali, ako je to s STK pri ceste do zahraničia: „Každý štát môže kontrolovať stav vozidiel v cestnej premávke, aj zahraničných. Ak nespĺňa podmienky garantované v TK a EK, môže mu byť zakázaná jazda. Existujú mobilné stanice EK a zameriavajú sa najmä na dymiace autá. U nás sa takéto mobilné stanice používajú len výnimočne,“ vyjadril sa.

Je lepšie byť pripravený

Ing. Peter Hulman, výkonný riaditeľ NA STK nám túto informáciu potvrdil a dodal, že tak ako slovenská polícia môže požadovať vykonanie STK na zahraničnom aute, môže to zahraničná polícia požadovať od slovenských vodičov v iných európskych krajinách. Za pochybenia môže tiež udeľovať sankcie.

Jozef Drahovský dopĺňa, že ak chcete mať istotu, že je všetko v poriadku, pred cestou je vhodné vziať auto do servisu na kontrolu. Predtým, ako vyrazíte, je nevyhnutné skontrolovať platnosť technickej a emisnej kontroly, ako aj platnosť povinného poistenia a Zelenej karty. Výkonný riaditeľ NA STK pripomína, že auto si v stanici technickej kontroly môžete v prípade obáv nechať skontrolovať aj mimo ustanovených lehôt.