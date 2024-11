Môžeš dostať príspevok až 4-tisíc eur: ZSSK hľadá nových zamestnancov na rôzne pozície. Pozri si platy aj ďalšie benefity

Mnohí z nás ju využívajú denne na cestu do školy či práce alebo naopak, počas voľna, keď sa s partiou kamošov alebo s blízkymi vydávame na výlety za spoznávaním krás Slovenska. Bez železničnej dopravy si vo viacerých prípadoch ani len nevieme predstaviť svoje bežné fungovanie. Kým niektorí si cestu vlakom vyberajú kvôli pohodliu, ďalší ju uprednostňujú pred inými formami pre jej ekologickú stránku. Už len za tým, že sa bez problémov dostaneme ráno do práce, stojí tím ľudí, ktorí pre Železničnú spoločnosť Slovensko pracujú. Patriť do tohto kolektívu môžeš aj ty. ZSSK hľadá nových zamestnancov na rôzne pozície a láka náborovým príspevkom alebo, čo môže byť pre niekoho taktiež veľmi dôležité, na stabilné zamestnanecké prostredie.

Ruku hore, ak si sa v detstve hrával s vlakovou súpravou. A priznaj, že ťa táto fascinácia neopustila ani v dospelosti. Ak si sa v tomto našiel, možno by bola práca v železniciach pre teba ako stvorená.

Vedel si o tom, že náš národný dopravca denne vypraví v priemere takmer 1800 vlakov? Teraz si skús predstaviť, koľko ľudí sa o bežný chod železníc musí starať. Asi ťa preto neprekvapí fakt, že kvalifikovaných pracovníkov v tomto sektore je nedostatok. ZSSK obsadzuje pozície ako rušňovodič, vlakvedúci, elektromechanik, zámočník alebo mechanik. Zhrnuli sme pre teba, aké sú požiadavky na uchádzačov, ale pozreli sme sa aj na to, koľko si môžeš v tejto práci zarobiť.

Rušňovodič — v priemere od 2280 eur mesačne

Začnime pozíciou rušňovodič, ktorého úlohou je okrem iného riadenie a obsluha rušňa. Od uchádzača sa vyžaduje minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom bez ohľadu na študijný odbor. Nová úprava zákona navyše prichádza so zaujímavou novinkou a o prácu rušňovodiča sa po novom budú môcť uchádzať už záujemcovia od 19 rokov. Celkovo príprava na túto prácu trvá 12 – 18 mesiacov, tak sa nemusíš báť, budeš dobre zaškolený.

Nástupný plat rušňovodiča v zácviku je 1140 eur v hrubom, no priemerná mzda rušňovodiča s praxou v samostatnom výkone presahuje s príplatkami či nadčasmi 2280 eur mesačne. Zaujímavý je aj náborový príspevok, ktorý sa môže vyšplhať až do výšky 4-tisíc eur.

Vlakvedúci — v priemere 1700 eur mesačne

Ak sa skôr vidíš pri zabezpečovaní prepravy cestujúcich, dohliadaní pri ich nástupe a výstupe do vlaku, alebo kontrolovaní cestovných dokladov, pozri sa po pozícii vlakvedúci. Uchádzať sa o toto miesto môžeš, ak si dovŕšil 18 rokov, máš stredné odborné vzdelanie bez maturity a nerobí ti problém ani zvládanie stresových situácií.

Ak nemáš žiadne skúsenosti v tomto smere, tvoj nástupný plat bude začínať na sume 966 eur v čistom, keď vykonáš odbornú skúšku, bude to 1024 eur. Čo ťa ale možno zaujíma viac, je výška priemernej mzdy vlakvedúceho v samostatnom výkone. Tá dosahuje v priemere 1700 eur vrátane príplatkov či bonusov.

Elektromechanik — v priemere 1699 eur mesačne

Ak si skôr manuálne zručný, absolvoval si strednú alebo vysokú školu elektrotechnickú a vieš si predstaviť starať sa o údržbu, obsluhu a odstraňovanie porúch, pozri jedným očkom po pozícii elektromechanika. Na túto pozíciu sa však vyžadujú minimálne tri roky praxe v príbuznom odbore.

Tvoja nástupná mzda by závisela od praxe, ktorú máš za sebou, štartuje na 966 eurách, no môže sa vyšplhať až na 1342 eur. Priemerná mzda elektromechanika aj s odmenami je 1699 eur v hrubom. Vo vybraných regiónoch môžeš aj pri tejto pozícii získať náborový príspevok 4-tisíc eur.

Zámočník — v priemere 1560 eur mesačne

Pri pozíciách vyžadujúcich manuálne zručnosti zostaneme, pretože náplňou práce zámočníka je napríklad vykonávanie prác pri údržbe či výmene chybných častí na osobných vozňoch. Podobne ako pri pozícii elektromechanik, aj od nového zámočníka sa očakávajú aspoň tri roky praxe v príbuznom odbore. Kandidát by mal mať dovŕšené úplné stredné vzdelanie s maturitou, alebo stredné odborné vzdelanie strojárskeho či elektrotechnického zamerania.

Podobne ako pri predošlej ponuke je to s nástupnou mzdou aj v tomto prípade. Taktiež sa odvíja od skúseností uchádzača a pohybuje sa v rozmedzí od 966 eur až po 1284 eur. Priemerná mzda zámočníka aj s príplatkami je 1560 eur v hrubom. Aj tu je možnosť získať náborový príspevok 4-tisíc eur vo vybraných regiónoch.

Mechanik — v priemere 1600 eur mesačne

Ďalšou z voľných pozícií, na ktorú sa môžeš hlásiť, je mechanik. Samozrejme, len v prípade, ak máš dosiahnuté stredné odborné vzdelanie, alebo úplné stredné vzdelanie s maturitou, a vieš napríklad čítať technickú dokumentáciu.

Nástupný plat mechanika sa pohybuje vo výške 966 až po 1342 eur a priemerná mzda mechanika s praxou a odbornou spôsobilosťou dosahuje aj s príplatkami 1600 eur v hrubom.

Ponúka aj ďalšiu pridanú hodnotu

Železničná spoločnosť okrem toho láka aj na ďalšie zaujímavé benefity, ako napríklad MultiSport kartu alebo príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie. V dnešnej neistej dobe môže byť bonusom aj to, že vieš, že pracuješ v stabilnom zamestnaneckom prostredí, ktorým ZSSK je. Potvrdzujú to aj umiestnenia, ktoré pravidelne dosahuje v prestížnej ankete Najzamestnávateľ. Napríklad, za rok 2023 si odniesla prvenstvo v kategórii Doprava a logistika.

Všetky dôležité informácie, ako požiadavky na uchádzačov, náplň práce na jednotlivých pozíciách, priebeh školenia a ďalšie výhody nájdeš priamo na webe ZSSK. Ak ťa niektorá z ponúk zaujala, môžeš tu rovno vyplniť aj formulár a stať sa členom tímu jedného našich top zamestnávateľov.