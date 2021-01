Môže pomôcť pri návrate čuchu. Odborníci odporúčajú jednoduchý test, ktorý zvládne každý aj doma

Prvýkrát tieto príznaky zaznamenali vedci ešte v marci minulého roka. Čuch alebo chuť stratí približne 60 % pacientov trpiacich koronavírusom. V 10 % prípadov príznaky pretrvávajú dlhodobo. Ako čuch získať späť čo najskôr?

Je jednoduchý a nemá vedľajšie účinky

Ako informuje časopis The Otorhinolaryngologist, stratou čuchu či ďalšími podobnými symptómami trpia milióny ľudí po celom svete. Tomuto fenoménu sa aj napriek tomu venuje pomerne málo štúdií. Ako však informuje The Conversation, medzinárodný tím vedcov sa snaží prísť na to, ako pacientovi čuch čo najskôr prinavrátiť.

Na základe doteraz získaných informácií publikovali vedci článok, v ktorom píšu, že riešením môže byť čuchový tréning a kvapky s obsahom vitamínu A. po konzultácii s lekárom môžu byť nápomocné aj steroidy. Tie síce čuch človeku nevrátia, pomôžu však predísť komplikáciám, ako je napríklad upchatý nos či rinitída.

Čuchový tréning pri strate a poruchách čuchu používajú odborníci už nejaký ten čas. Môžete ho robiť aj z pohodlia domova, nič nestojí a nemá žiadne vedľajšie účinky. Už viacero štúdií potvrdilo, že krátkodobé, no opakované vystavenie sa istým pachom, pomáha zlepšiť čuch. Nápomocné je najmä v prípadoch, ak vás o čuch pripravil vírus. Aj keď ešte nie je isté, do akej miery je čuchový tréning účinný v prípade koronavírusu, pacient nemá čo stratiť.

Pripravte si pomaranče, klinčeky či kávu

Pri čuchovom tréningu sa zvyčajne používa klinček, ruža, citrón a eukalyptus. Ak vám však niektorá z vôní nevyhovuje, môžete si vybrať vlastné. Ideálne také, ktoré sú vám príjemné a spájajú sa vám s nimi pozitívne spomienky. Často sa používa napríklad aj vanilka, káva, muškátový oriešok či pomaranče.

Podrobný návod, ako počas čuchového tréningu postupovať, nájdete na stránke Fifth Sense. Každú zo zvolených látok umiestnite do samostatnej misky. Následne skúste vdýchnuť vôňu, nedýchajte však príliš rýchlo. Zopakujte dva až trikrát a na päť minút si oddýchnite. Potom skúste ovoňať ďalšiu zo surovín.

Ideálne je, ak si postrehy z čuchového tréningu zapisujete napríklad do denníka, môžete tak vidieť svoj pokrok. Pre lepšiu stimuláciu by ste prísady mali obmieňať aspoň každých 12 týždňov. Cieľom čuchového tréningu je podporiť funkciu špecifických nervových zakončení. Niektoré štúdie však naznačujú, že takýmto spôsobom je možné vyvolať aj zmeny v čuchových centrách mozgu.