Môže byť ešte horšia: Vedci vypočítali, aká je pravdepodobnosť, že svet zasiahne ďalšia pandémia

Môže nám však pomôcť pripraviť sa na to, čo nás pravdepodobne čaká a neminie, napríklad na ďalšiu pandémiu. Aká je pravdepodobnosť, že ľudstvo zažije ďalšiu pandémiu podobných rozmerov, ako je táto? Odpovede vedcov vás prekvapia.

Je vysoká pravdepodobnosť, že každý zažije aspoň jednu pandémiu

Podľa najnovšej štatistickej štúdie publikovanej prostredníctvom PNAS, sa veľké pandémie dejú omnoho častejšie, ako by ste si možno mysleli. Vedcom sa napríklad podarilo vyrátať, že existuje 2 % pravdepodobnosť, že pandémia podobná tej, s ktorou bojujeme aj v súčasnosti, sa vyskytne každý rok. Je teda vysoká pravdepodobnosť (dosahuje až 38 %), že počas svojho života zažije aspoň jednu veľkú pandémiu každý jeden človek. Ak ich zažije viac, je pravdepodobné, že tá ďalšia bude horšia, ako tá predchádzajúca, informuje portál Science Alert.

Pre EurekAlert! sa výskumník William Pan vyjadril, že veľké pandémie, ako napríklad pandémia koronavírusu či španielskej chrípky, sa dajú očakávať a dejú sa pomerne často. Pozreli sa na všetky zaznamenané pandémie, ktoré sa odohrali od roku 1600 až po súčasnosť. Celkovo sa im podarilo nájsť záznamy o 476 epidémiách, pričom pri polovici z nich boli zaznamenané aj počty obetí. Vie sa napríklad, že 145 epidémií zapríčinilo menej ako 100 000 úmrtí.

Do analýzy pandémií a epidémií však neboli zahrnuté tie, ktoré zapríčiňujú stále aktívne vírusy, vedci napríklad nezarátali koronavírus, HIV a ani maláriu. Čo sa ostatných ochorení týka, pri španielskej chrípke (zúrila medzi rokmi 1918 až 1920) existovala podľa odborníkov každý rok za posledných 400 rokov pravdepodobnosť 0,3 až 1,9 %, že sa zopakuje. Predtým sa pandémie a epidémie a ich výskyt sledovali najmä z krátkodobého hľadiska, málokedy sa vedci venujú tomu, ako vyzerali v priebehu stoviek rokov.

Epidémie a pandémie sa vyskytujú častejšie, ako by ste si mysleli

Aj keď sa môže zdať, že sú čísla pomerne nízke, postupom času rastú. Za posledných 50 rokov sa objavilo množstvo nových patogénov, ktoré ľudstvo ohrozujú. Koronavírus je najaktuálnejšou ukážkou, v posledných desaťročiach nás však poriadne vystrašila vtáčia chrípka, prasacia chrípka, ebola či ďalšie ochorenia.

Pravdepodobnosť, že sa pandémia podobná koronavírusu bude opakovať, zvyšujú aj zmeny v životnom prostredí a fakt, že sa aj kvôli nim rôzne ochorenia čoraz častejšie prenášajú zo zvierat na človeka. Ako sme spomínali, v súčasnosti je 38-percentná pravdepodobnosť, že počas svojho života zažijeme hrozivú pandémiu. V nasledujúcich desaťročiach sa však môže toto riziko zdvojnásobiť.

Aj keď by sme si teda radi mysleli, že ak zvládneme pandémiu koronavírusu, budeme mať pokoj, nemali by sme zaspať na vavrínoch. Čoskoro môže prísť ďalšia pandémia, ktorá zásadným spôsobom ovplyvní naše životy. Koronavírus nám to však môže uľahčiť, ak sa z tejto pandémie ponaučíme a budeme dostatočne pripravení. Dôležité je totiž ochorenie podchytiť včas, a to nielen na lokálnej, ale aj na globálnej úrovni.