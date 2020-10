Morské dno je extrémne znečistené. Nachádza sa tam až 14 miliónov ton mikroplastov

Morské dno je znečistené približne 14 miliónmi ton mikroplastov pochádzajúcich z obrovského množstva odpadu, ktoré každoročne vyústi do svetových oceánov, tvrdí austrálska Štátna organizácia vedeckého a priemyslového výskumu (CSIRO).

Ako v stredu napísala tlačová agentúra AFP, úlomky plastov vylovili bádatelia z CSIRO neďaleko juhoaustrálskeho pobrežia z hĺbky približne 3000 metrov pomocou robotických ponoriek.

There could be 14 million tonnes of microplastics on the ocean floor, says @CSIRO. What are they, where do they come from and what can we do? pic.twitter.com/pJfG01ooRw

— Australian Academy of Science (@Science_Academy) October 6, 2020