Monika Beňová ukázala talent svojej dcérky. Má len 3 roky, no ovláda niečo, čo nevedia mnohí dospelí

Pred štyrmi rokmi europoslankyňa všetkých prekvapila správou, že je opäť tehotná a narodilo sa jej dievčatko. Dnes je z neho už malá škôlkarka, ktorá má nadanie na niečo, čo nevedia ani mnohí dospelí.

55-ročná Monika Beňová sa o útržky zo svojho života delí na sociálnej sieti a fanúšikovia radi sledujú, ako dokáže vyvažovať život mamy a političky. S dcérkou Leou trávi každú voľnú chvíľu a je vidieť, že z práce sa vždy teší domov, aby mohla byť so svojou rodinou. Najnovšie sa rozhodla ukázať svojim priaznivcom to, že hoci má Lea len 3 roky, už teraz je to múdre dievčatko, ktoré má nadanie na jazyky.

Hovorí troma jazykmi

Počas víkendov si Beňová zvykne nájsť čas na to, aby zdieľala momentku so svojou dcérkou a ani tentoraz to nebolo inak. Pridala totiž fotku, na ktorej si jej Lea číta a prezradila, že je to pre ňu typický deň.

„Každé dieťa je individuálna osobnosť od narodenia, a tak sa aj vyvíja. Naša Leuška nemá nejakú obzvlášť veľkú záľubu v hračkách, zato rada číta. Každý deň,“ prezradila o dcérke. Tá má len tri roky a zatiaľ nechodí do školy, takže predbehla mnohých svojich rovesníkov. To však nie je všetko. „Číta po slovensky, anglicky a portugalsky a vie “napísať” v týchto jazykoch z drevených písmeniek, čo chce,” dodala europoslankyňa. Dcérke totiž vybavila opatrovateľku, ktorá pochádza z Brazílie a ktorá ju učí po portugalsky.

Hrdá mamička na druhej strane tiež prezradila, že hoci Lea miluje čítanie, k športom veľmi neinklinuje. Je však ešte veľmi malá a môže sa to zmeniť. Vysvetlila: „Tak ale zas na druhej strane, šport ju zatiaľ veľmi nebaví, okrem skákania na trampolíne, behania a plávania. Veríme, že to časom príde. My sme sa rozhodli, že ju podporujeme v tom, čo ju baví a teší.“