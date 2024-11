Mohol dostať obrovské peniaze, no urobil jednu vec a prišiel o ne: Spevák za svoj hit nezarobil balík a sám to tak chcel

Sme si takmer istí, že vám hit Somebody That I Used to Know od speváka známeho ako Gotye nemusíme predstavovať. Ak vám práve začal hrať v hlave, je to úplne v poriadku, aj nám. Nech to znie akokoľvek neuveriteľne, táto pesnička má už 13 rokov a o jej úspechu svedčí okrem iného aj to, že ju neustále počuť z rádií. Mohlo by sa zdať, že Gotye si vďaka nej pripísal na účet parádnu finančnú čiastku a je vďaka nej, ako sa hovorí, za vodou. Realita je iná a dôvod vás poriadne prekvapí.

Nech to znie akokoľvek neuveriteľne, nie každému ide v dnešnej dobe len o peniaze. Spevák Gotye je toho živým príkladom.

Keď si vyhľadáme na YouTube pesničku Somebody That I Used to Know s nezabudnuteľným klipom, zistíme, že za tie roky nazbieral neuveriteľných 2 351 375 939 pozretí. Z toho logicky vyplýva, že interpretovi zarobil poriadny balík peňazí. No nebolo to úplne tak a Gotye z toho nie je na prášky. Práve naopak. Sám to tak chcel.

Gotye sa totiž rozhodol v dnešnej dobe až pre veľmi nezvyčajný krok. Ako vysvetľuje portál LADbible, týka sa reklám a konkrétne ich zobrazovania. Presnejšie nezobrazovania na jeho kanáli. Keďže ich tu mať nechcel, prišiel aj o odmeny, ktoré by z nich mohol vyťažiť.

A dôvod?

Sám pred niekoľkými rokmi priznal, že svoju hudbu predávať nechce a práve preto narába s reklamami týmto spôsobom. Dajte si ruku na srdce a priznajte, že ste možno doteraz ani netušili, že je to na tejto platforme možné, keďže sme skôr zvyknutí, že kým sa nám samotný videoklip vôbec spustí, musíme nejaké tie reklamy prečkať.

A to ešte nie je všetko, čo Gotye so svojím zdanlivo dobrým srdcom urobil. Umožnil totiž, aby jeho skladba mohla byť použitá napríklad v študentských filmoch, a to zadarmo. Pri jej použití na komerčné účely všeobecne vychádza z toho, aký je rozpočet projektu a nechce silou-mocou od každého obrovský balík. Pretože nie každý si to môže dovoliť.