Mnoho z nich to robí nesprávne: Urológ vysvetľuje, prečo by muži mali pri močení vždy sedieť

Pre väčšinu mužov je úplne prirodzené, že počas močenia si na toaletu nesadajú. V mnohých prípadoch ide o kombináciu zvyku z detstva a komfortu, no ako vyplýva z názoru urológa, nemusí to byť zdraviu prospešné. Tu je odpoveď prečo.

Ako píše IFL Science, len nedávno zverejnila spoločnosť YouGov prieskum, v rámci ktorého autori zisťovali, akým spôsobom muži v trinástich krajinách močia. Až 62 % nemeckých mužov si pri močení sadá, čo je obrovský kontrast napríklad oproti USA, kde to robí len 23 % (zároveň viac ako 30 % mužov tu uviedlo, že si pri malej potrebe nikdy nesadajú). Podobné návyky majú tiež Poliaci, kde tak robí 27 % opýtaných. Na prvý pohľad sa môže zdať predmet prieskumu ako banálny, no nemusí to tak byť.

How often do men sit down to pee? British men are among the least likely to do so

% who sit down to pee „every“ or „most times“

🇩🇪 62%

🇸🇪 50%

🇩🇰 44%

🇦🇺 40%

🇫🇷 35%

🇨🇦 34%

🇪🇸 34%

🇮🇹 34%

🇵🇱 27%

🇬🇧 24%

🇺🇸 23%

🇲🇽 21%

🇸🇬 20%https://t.co/8RGfSRNdyN pic.twitter.com/B0cW0NZVBW

— YouGov (@YouGov) May 16, 2023