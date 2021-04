Mnohé pozorovania morských príšer majú svoje vysvetlenie. Vedec tvrdí, že námorníci videli penisy veľrýb

Počas dlhých stáročí boli námorníci významnou súčasťou ekonomík štátov. Prepravovali tovar na najväčšie možné vzdialenosti, objavovali nové štáty či ostrovy a dá sa povedať, že takto vytvárali globalizovaný svet. Počas dlhých, aj niekoľkomesačných plavieb však pri pozorovaní nekonečnej hladiny niekedy videli javy či živočíchy, ktorých pôvod si nevedeli vysvetliť.

Takýmto štýlom vznikali rôzne legendy o príšerách, hadoch či gigantických chobotniciach, pričom príbehy boli často zveličené, odvíjajúce sa priamo úmerne od množstvo požitého alkoholu, uvádza portál IFL Science.

Námorníci tak tvrdili, že videli tvory veľké ako samotná loď či ešte väčšie. Tvrdili, že gigantické chobotnice útočili na lode či to, že podivné tvory dokázali vytvoriť veľké víry a celú loď tak poslať až na dno oceánu.

Ako sa vraví, bez vetra sa ani lístok nepohne a tu to skutočne môže platiť. Gigantické chobotnice s dlhými ramenami sú naozaj realitou. Nazývajú sa krakatice či krakeny, správne v slovenčine však ide o chytľane obrovité. Tie môžu dorásť do dĺžky až 18 metrov (podľa rôznych zdrojov) a vážiť takmer tonu.

Čo sa týka rôznych morských hadov, tu vysvetlenie prináša laureát Ig Nobelovej ceny Charles Paxton. Všimol si, že opisy bájnych hadov sú v podstate podobné tomu, keď veľrybí samec pláva na chrbte, pričom má erekciu.

Veľký veľrybí penis môže tak skutočne pripomínať hada a zhodovali by sa aj opisy toho, že pri týchto “hadoch” videli námorníci plutvy. Penisy veľrýb môžu byť dlhé aj dva metre a neznalému človeku sa skutočne môžu javiť ako napríklad chvost veľkého hada.

