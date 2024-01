Mladá žena zdedila majetok v hodnote 27 miliónov dolárov: Peniaze chce rozdať, hľadá 50 ľudí, ktorí ich prerozdelia

Nie každý, kto sa dostane k peniazom, s nimi dokáže aj rozumne narábať. 31-ročná dedička miliónového majetku Marlene Engelhorn ale do tejto skupiny ľudí rozhodne nepatrí. Peniaze sa rozhodla investovať do odstránenia nerovností medzi ľuďmi.

Ako informuje Business Insider, Marlene Engelhorn je 31-ročná rakúska dedička farmaceutického koncernu a potomok zakladateľa spoločnosti BASF Friedricha Engelhorna. Vďaka majetku, ktorý zdedila, podniká kroky na odstránenie nerovnosti v bohatstve. Engelhorn založila občiansku skupinu na prerozdelenie dedičstva vo výške 27,4 milióna dolárov po svojej starej mame Traudl Engelhorn-Vechiatto, ktorá zomrela v septembri 2022.

Marlene Engelhorn wants to use her own example as a young heir to millions to lead a public discourse about tax justice. In my opinion, this is not a question of desire, but rather a question of fairness. I have done nothing for this inheritance. pic.twitter.com/vDTNxCETA7

— Sancar Seckiner (@SancarSeckiner) January 12, 2024