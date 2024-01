Má nielen masívny majetok, ale aj ego: Tento muž je tretím najbohatším človekom planéty, možno ste o ňom ešte nepočuli

Ak sa povie Jeff Bezos alebo Elon Musk, okamžite viete, o koho ide a že sa radia medzi najbohatších ľudí planéty. Viete však, kto je Larry Ellison, ktorý v súčasnosti na zozname superboháčov obsadzuje tretiu priečku?

Je tretím najbohatším človekom planéty

Ako informuje web Business Insider, Larry Ellison (Lawrence Joseph Ellison) patrí medzi ľudí, ktorí nikdy nedokončili vysokoškolské štúdium, napriek tomu sa v živote dokázali presadiť a byť úspešní. O štúdium na univerzite sa pokúsil dokonca dvakrát, no v oboch prípadoch zo školy odišiel krátko po nástupe.

Striedal jednu prácu za druhou, no naučil sa všetko, čo mohol – o počítačoch a programovaní. Zlom nastal, keď Ellison začal pracovať pre elektronickú spoločnosť Ampex, ktorá mala zmluvu na vytvorenie databázy pre CIA s kódovým názvom „Oracle“. V roku 1977 Ellison a jeho partneri Bob Miner a Ed Oates založili novú spoločnosť Software Development Laboratories.

Spoločnosť začínala s finančnými prostriedkami vo výške 2 000 dolárov, pričom 1 200 išlo z Ellisonovho vlastného vrecka. Nuž, vzhľadom na to, že jeho majetok v súčasnosti podľa Forbes presahuje 131 miliárd dolárov, investícia sa mu celkom iste vrátila.

Narástol nielen jeho majetok, ale aj jeho ego

V roku 1979 sa spoločnosť premenovala na Relational Software Inc. a v roku 1982 sa oficiálne premenovala na Oracle Systems Corp., podľa svojho vlajkového produktu. Spoločnosť rástla neuveriteľným tempom a aj keď v priebehu rokov narazila na nemálo prekážok (dokonca mala problémy so zákonom a ocitla sa blízko bankrotu), Larryho to nezastavilo.

Svoj majetok si užíva viac než ktokoľvek. Zbiera nehnuteľnosti, autá, lietadlá, jachty. Vzhľadom na to, že sa sám vypracoval a pochádza zo skromných pomerov, dosahuje obrovské rozmery nielen jeho majetok, ale aj jeho ego. Rád si myslí, že môže všetko. Napríklad, keď mu susedove stromy začali prekážať vo výhľade, ponúkol mu, že za 15 miliónov dolárov kúpi jeho dom, aby mohol stromy zrezať. Sused ale ponuku odmietol.