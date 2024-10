Minula milión dolárov, aby vyzerala ako Kim Kardashian. Prvý zákrok podstúpila ako tínedžerka, teraz všetkým posiela odkaz

Influencerka začala podstupovať plastické operácie vo veku 17 rokov a odvtedy absolvovala viac ako 30 zákrokov – na tele i tvári. Jej snaha vyzerať ako známa žena sa jej však nakoniec vypomstila a teraz posiela varovanie, z ktorého mrazí.

Ako informuje portál NY POST, samozvaná „závisláčka od chirurgie“ Jennifer Pamplona, ktorá minula neuveriteľný 1 milión dolárov, aby vyzerala ako Kim Kardashian, chce, aby sa ostatné ženy vyhýbali bežne používanému kozmetickému materiálu – polymetylmetakrylátu (PMMA), keďže na vlastnej koži pocítila najhoršie vedľajšie účinky.

Zákrok jej spôsobil neplodnosť

Influencerka varuje ženy, aby sa vyhýbali populárnej výplni zadku, pretože vraj spôsobila jej neplodnosť a neustálu bolesť. „Vždy som snívala o tom, že budem matkou,“ povedala pre Need To Know Brazílčanka, ktorá absolvovala desiatky zákrokov a dodala: „Bohužiaľ, teraz sa mi tento sen nesplní pre komplikácie spôsobené PMMA.“

Hoci neplodnosť Jennifer nie je priamo spojená s používaním PMMA, predpokladá sa, že jej komplikácie súvisia s nesprávnou aplikáciou alebo nežiaducou reakciou. V dôsledku toho môže látka migrovať z miesta vpichu do iných častí tela vrátane panvovej oblasti, čo môže ovplyvniť fungovanie reprodukčných orgánov.

Jennifer tvrdí, že počas bioplastiky pred desiatimi rokmi sa u nej vyskytla nežiaduca reakcia spôsobená tým, že sa látka rozšírila zo zadnej panvovej oblasti do reprodukčných orgánov. Jej chirurg Dr. Carlos Rios povedal, že toto lekárske nešťastie sa stalo „otázkou života alebo smrti“. „Príznaky, ktoré sa u nej prejavili, boli priamym dôsledkom tohto zákroku. Jej život visel na vlásku,“ vysvetlil chirurg.

