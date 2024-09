Ministri o opatreniach proti nebezpečnému počasiu: Treba sa pripraviť na záplavy, kritické sú tieto lokality

Po zasadnutí krízového štábu o opatreniach informovali minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba, prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič a generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia MV SR Ervin Erdélyi.

Samosprávy sa pripravujú na príchod silných dažďov. Prípravy prebiehajú už od včerajších večerných hodín. V pohotovosti sú všetky zbory pohotovostných hasičov. V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou bude vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity.

Minister Taraba povedal, že napríklad pri Devíne sa už pripravujú vrecia s pieskom. Prvý zasiahnutý bude kontaktný bod s Českou republikou a tam sa budú práce orientovať. Kritická oblasť je v podstate celé Záhorie. Najhoršia situácia bude v sobotu večer a potom v nedeľu. Ministri povedali, že je potrebné, aby najmä starší ľudia boli pripravení na situáciu, ktorá môže nastať v obciach, prípadne aj na evakuáciu. S každou obcou budú intenzívne komunikovať.

Na zajtra je zvolaný Ústredný povodňový štáb. Následne vydajú aktualizačnú správu. Blízko spolupracujú aj s SHMÚ, ktorý poskytuje aktuálne predpovede. Problém bude aj s vetrom, potvrdil minister Taraba, môže vyvracať stromy. Geológovia vytipujú najrizikovejšie oblasti. Skontrolované boli aj sirény.

Správu aktualizujeme.

Nitra aj ďalšie mestá

Mestá, ale aj organizátori kultúrnych podujatí v Nitrianskom kraji sa pripravujú na prichádzajúce daždivé počasie. Viaceré samosprávy už pre verejnosť vydali usmernenia ako zvládnuť očakávanú vlnu nepriaznivého počasia.

Nitriansky primátor Marek Hattas uviedol, že krízový štáb mesta sa už pripravuje na vlnu výdatných dažďov. „Pršať začalo už vo štvrtok, najsilnejšie zrážky majú byť v piatok. Je dôležité, aby sme boli pripravení na možné riziká spojené so záplavami a prívalovými dažďami,“ uviedol primátor. Mesto zároveň zverejnilo odporúčania, podľa ktorých by sa obyvatelia mali na výdatné dažde pripraviť.

S opatreniami začala aj komárňanská radnica. Ako informovala, mestská spoločnosť KOMVak zintenzívnila práce na čistení kanalizačnej siete, ktorú pripravuje na možné prívalové dažde. „Kontrolujú sa retenčné nádrže, prívalové čerpadlá, dažďové rigoly, čerpacie stanice a hlavne dažďové vpusty. Spoločnosť žiada obyvateľov, aby skontrolovali vpusty aj na svojich uliciach. Ak sa do nich dostalo lístie alebo iné nečistoty, je potrebné ich odstrániť,“ uviedlo mesto Komárno.

Na výdatné zrážky sa pripravujú aj mestá Vráble a Topoľčany. „Na základe predpovede počasia na najbližšie dni aj aktuálnych informácií zo Slovenského hydrometeorologického ústavu bude záver kultúrneho leta aj náhradný program v Dome kultúry zrušený,“ informovala topoľčianska radnica na sociálnych sieťach.

Podobná situácia je v Banskej Bystrici

V súvislosti s avizovanými výdatnými zrážkami mesto Banská Bystrica intenzívne komunikuje so všetkými zainteresovanými zložkami. Vo štvrtok zasadne krízový štáb mesta s cieľom zosumarizovať postupy, ako aj materiálne a technické zabezpečenie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že zasadnutie by sa malo konať popoludní.

O tom, že mesto v súvislosti s extrémnymi zrážkami, ktoré avizoval Slovenský hydrometeorologický ústav na území Slovenska, prijíma aktívne opatrenia na zmiernenie prípadných negatívnych dosahov, informoval TASR aj mestský poslanec Matúš Molitoris.

„Vzhľadom na kopcovitý terén niektorých mestských častí sa dajú očakávať prechodné zvýšené prietoky vody, najmä na vozovke. Ide hlavne o mestskú časť Sásová. Ako poslanec za tento volebný obvod budem pozorne sledovať vývoj situácie a v prípade potreby som pripravený koordinovať pomocné práce,“ dodal Molitoris.

Trenčín odporúča nevstupovať do lesoparku Brezina

Trenčianska radnica v súvislosti s predpoveďou výdatných zrážok a silného vetra upozorňuje obyvateľov na možné riziká záplav a prívalových dažďov. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

„Už vo štvrtok treba počítať s ochladením, ktoré bude ešte výraznejšie v piatok (13. 9.) a cez víkend. K upršanému počasiu sa má pridať i silný vietor. Zatiaľ nevieme predpokladať, aký bude presnejší vývoj na území mesta, no najohrozenejšími oblasťami sú Kubrá, Kubrica, sídlisko Juh (Východná ulica), Belá (pri Tescu) a Horné Orechové,“ uviedla hovorkyňa s tým, že obavy a predpovede na území mesta sa možno napokon nepotvrdia, no obyvatelia by mali byť pripravení.

Radnica podľa nej preventívne komunikuje aj s miestnymi dobrovoľnými hasičmi. V prípade potreby budú mať k dispozícii takmer 600 vriec s pieskom. Mestská polícia bude monitorovať situáciu v jednotlivých mestských častiach.

Mesto odporúča od štvrtka do pondelka (16. 9.) nevstupovať do lesoparku Brezina ani do žiadnych parkov, nezdržiavať sa v prírode. Silný vietor môže vyvracať stromy. Radnica tiež odporúča preparkovať automobily z Východnej ulice a neparkovať v blízkosti vzrastlých drevín, kde môže dôjsť k zlomeniu aj zdravých stromov.

„Ak by došlo k zaplaveniu územia, mali by obyvatelia zostať pokojní a riadiť sa pokynmi, ktoré budeme v spolupráci s hasičmi, políciou i záchrannými zložkami zverejňovať na webovej stránke mesta i sociálnych sieťach, vrátane aplikácie Munipolis,“ doplnila Ságová.