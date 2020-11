Ministerstvo zdravotníctva vyvracia najväčšie mýty o očkovaní. Na Slovensku povinné nebude

Pandémiu koronavírusu snáď čoskoro pomôže zvládnuť aj vakcína. Mnohé firmy sú v poslednej fáze testovania, výsledky vyzerajú nádejne a pokiaľ prejdú schválením, začnú sa distribuovať do celého sveta.

Americká farmaceutická korporácia Pfizer informovala už minulý týždeň, že ďalšie predbežné výsledky klinických testov jej vakcíny proti koronavírusu naznačujú 95-percentnú účinnosť, pričom vakcína podľa nich chráni starších ľudí, ktorým hrozí najvyššie riziko úmrtia na ochorenie COVID-19. Dnes vyšli správy aj o nádejnej oxfordskej vakcíne, jej účinnosť je zatiaľ 70 %, môže byť aj vyššia. Viac sa dočítate v našom aktuálnom článku.

S vakcínou však prichádzajú aj hoaxy a dezinformácie. Ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo vyvrátiť niektoré mýty o očkovaní, ktorým verí mnoho Slovákov. Dôležité informácie zdieľa na sociálnej sieti Facebook. Treba počítať s tým, že zavádzajúcich alebo úplne vymyslených informácií o očkovaní bude pribúdať.

Najväčšie mýty o očkovaní

Covid plán Európskej komisie na vakcináciu obyvateľstva EÚ z roku 2018 odhalený!

“Odhalený” bol v tomto prípade štandardný dokument európskej komisie, ktorý má za cieľ posilniť spoluprácu členských štátov voči chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Samozrejme, nie je to žiadny “Covid plán”, slovo Covid sa v dokumente ani raz nenachádza, keďže je z roku 2018. Dokument nebolo treba odhalovať, pretože je už dávno oficiálne zverejnený.

RNA vakcína mení ľudskú DNA

Oslovili sme profesorku epidemiológie a lekárku Zuzanu Krištúfkovú: „RNA vakcína je nový typ vakcíny, ale to neznamená, že by sme sa jej mali báť. To, že vakcína obsahuje kyselinu ribonukleovú, teda RNA, nijakým spôsobom nemôže ovplyvniť ľudskú DNA. Vakcína obsahuje len časť genetickej zložky vírusu, ktorá dáva telu pokyny na tvorbu rovnakej bielkoviny, aká je na povrchu koronavírusu. A tá je zodpovedná za imunitnú odpoveď. Ak sa nakazíme koronavírusom, dostaneme do organizmu oveľa väčšie množstvo RNA, ktorá sa v našom organizme ďalej množí.”

500 000 žralokov bude zabitých kvôli vakcíne na Covid-19

Je pravda, že do niektorých typov vakcín sa pridáva látka skvalén, ktorej zdrojom je olej zo žraločej pečene. Skvalén sa však nepridáva do všetkých typov vakcín a existujú k nemu syntetické alternatívy. Odhad o 500 000 žralokoch vychádza z predpokladu, že každý človek na svete by dostal vakcínu obsahujúcu skvalén, čo je veľmi nepravdepodobné. Pre porovnanie, z 15 chrípkových vakcín, ktoré boli v Európskej únii registrované na sezónu 2019/2020 iba jedna obsahuje látku skvalén. Tejto správe sa venovala už aj fact-checkingová stránka Snopes (vyhodnotila to ako polopravdu): snopes.com.