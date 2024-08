Ministerka Šimkovičová chce prešetriť predstavenie, ktoré vyvolalo incident s Kuffom: Verí, že mohlo dôjsť k porušeniu zákona

Ako sme vás informovali aj my, v nedeľu došlo v obci Malá Franková v okrese Kežmarok k incidentu, ktorého hlavným aktérom bol štátny tajomník Ministertva životného prostredia SR Štefan Kuffa (SNS). Predstavenie sa mu zdalo nevhodné, rozhodol sa ho preto prerušiť. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová chce predstavenie prešetriť, pretože podľa nej mohlo dôjsť k porušeniu zákona a k ohrozeniu mravnej výchovy mládeže.

„Vzhľadom na pretrvávajúcu medializáciu udalosti – divadelné predstavenie prerušené Š. Kuffom, som sa rozhodla zareagovať. Inscenácia hry Moje baby, je v repertoári Národného divadla Košice od roku 2016, pričom samotným divadlom je označená ako vhodná pre divákov od 18 rokov. Organizátori festivalu Zogrod v Malej Frankovej túto skutočnosť však vo svojich materiáloch neuviedli, čo považujem za veľkú chybu a zlyhanie pri organizácii. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefan Kuffa na nevhodnosť tohto predstavenia pre maloletých upozornil, čoho dôsledkom bol fyzický útok na jeho osobu. Chcem odsúdiť akékoľvek násilie na kultúrnych podujatiach a zdôrazniť potrebu dôsledného a zodpovedného správania organizátorov pri verejných podujatiach. Ak je nejaké predstavenie vhodné pre vekovú kategóriu 18 +, nie je prípustné, aby bolo voľne dostupné pre deti a mladistvých,“ píše na facebooku ministerka.

Dodáva, že na túto skutočnosť dlhodobo upozorňuje. Verí, že „deti a mladí by mali byť chránení pred nevhodným obsahom a pred neustálym tlakom liberálno-progresívnej propagandy, ktorá im nasilu vtláča do povedomia témy so sexuálnym podtónom. Toto predstavenie je ďaleko za hranicou toho, čo je pre deti a mládež vhodné, a to nielen vzhľadom na sexuálne scény, ale aj vulgarizmy a monológy so sexuálnym podtónom na úrovni tretej cenovej skupiny.“

Ministerka zvažuje, že nariadi prešetrenie incidentu pre podozrenie, že došlo k porušeniu zákona, konkrétne k ohrozovaniu mravnej výchovy mládeže.