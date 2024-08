Národné divadlo Košice reaguje na incident s Kuffom: Vzniknutá situácia neoprávňovala nikoho, aby do predstavenia zasiahol

Národné divadlo Košice plne stojí za svojimi zamestnancami a ohradzuje sa voči akémukoľvek zasahovaniu do slobody umeleckej tvorby a jej sprístupňovania. Uviedlo to vo svojom stanovisku v súvislosti s nedeľným incidentom v Malej Frankovej, kde štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefan Kuffa prerušil predstavenie Národného divadla Košice Moje baby a vyháňal z neho maloletých divákov.

Divadlo hosťovalo 18. augusta na festivale Zogrod, ktorý sa pravidelne koná v Malej Frankovej a na ktorom už hosťovali viaceré slovenské divadlá. Organizátori si vybrali inscenáciu najúspešnejšej írskej hry roku 2008 Moje baby, ktorá je v repertoári divadla od roku 2016 a poskytuje priestor pre herecký koncert troch herečiek rôznych generácií. Inscenáciu divadlo označuje ako vhodnú pre divákov od 18 rokov.

„Organizátori festivalu na svojich materiáloch vhodnosť neuviedli a za túto skutočnosť sa dnes nášmu divadlu ospravedlnili. Vzniknutá situácia však neoprávňovala nikoho, aby do predstavenia zasiahol a začal divákov z kultúrneho podujatia vyháňať,“ uviedlo Národné divadlo Košice.

Kuffa mal pochybnosť o vhodnosti predstavenia pre maloletých

Ako ďalej divadlo dodalo, v prípade, že mal štátny tajomník Štefan Kuffa pochybnosť o vhodnosti predstavenia pre maloletých, mal na to upozorniť organizátorov. „I keď treba povedať, že je na posúdení rodičov, či je dané predstavenie pre ich detí vhodné, odporúčanie divadla či festivalu je len informatívne. Štefan Kuffa však začal svojvoľne situáciu riešiť, čo vyvolalo medzi divákmi vlnu emocionálnych reakcií. Tie sa stupňovali jeho následným nakrúcaním si divákov a zamestnancov divadla,“ uviedlo košické štátne divadlo s dodatkom, že považuje vzniknutú situáciu za nešťastnú. Divadelné predstavenie bolo prerušené a herečky ho napokon na prosby divákov dohrali v inom priestore.

O incidente informoval na sociálnej sieti šéfredaktor Zamagurských novín Lukáš Marhefka, ako aj herečka účinkujúca v predstavení Ľuba Blaškovičová. „Sedel som ako divák na predstavení Národného divadla Košice, mala výstup Dana Košická a odohrávalo sa predstavenie, do ktorého svojvoľne vstúpil štátny tajomník Štefan Kuffa. Začal určovať, pre koho je predstavenie vhodné a pre koho vhodné nie je, kto by tam mal zostať sedieť a kto by tam sedieť nemal,“ uviedol vo videu Marhefka.

Kuffa na sociálnej sieti reagoval, že obsah bol nevhodný pre malé deti, ktoré sedeli v hľadisku a on vyzýval rodičov, aby ich poslali preč. Večer sa skončil hádkou s divákmi aj zamestnancami divadla, pričom Kuffa tvrdí, že jeho a jeho doprovod „napadli tyčami“. Na videu, ktoré štátny tajomník zverejnil, je vidieť, ako muži, ktorí balia kulisy, chytia do ruky tyče ako reakciu na to, že ich Kuffa so svojím tímom natáčajú na mobil.

„Poprosím tu záber, aby sme mali pekne natočené tie tváričky, že to sú tí herci, nech sa páči, natočte ich,“ hovorí Kuffa vo videu. V divadelnom predstavení Moje baby hrajú tri herečky. Jedna z nich – Ľuba Blaškovičová – sa vyjadrila, že „nič šialenejšie a nehoráznejšie a dehonestujúcejšie umeleckú tvorbu a umelca, stojaceho práve na javisku, som nezažila a nepočula.“