Milionár prezradil, ako sa mu podarilo zbohatnúť: Jeho rada ale nie je všetkým po chuti, niektorých nahnevá

Niekomu jednoducho šťastie praje a vyhrá lotériu. Iní sa stanú milionármi vďaka šikovnej investícii. Steve Adcock, ktorý je taktiež milionárom, ľuďom radí, ako zbohatnúť. Jeho rada ale niektorých nahnevá.

Takto sa stal milionárom

Ako informuje Mail Online, milionár sa rozhodol prezradiť trik, vďaka ktorému sa mu podarilo ušetriť a zbohatnúť v podstate bez námahy. 42-ročný spisovateľ a podnikateľ Steve Adcock svoje bohatstvo okrem iného pripisuje tomu, že sa odhodlal pre život v karavane. Steve a jeho manželka Courtney predali svoj dom a do karavanu sa nasťahovali spolu so svojimi dvoma psami.

Pre CNBC sa vyjadril, že práve vďaka tomu dokázal viac šetriť a zbohatnúť. Okrem toho ho už nebavila každodenná práca softvérového vývojára, a tak dal v roku 2016 výpoveď. Courtney bola raketovou vedkyňou, no o rok neskôr sa svojej práce taktiež vzdala. Dvojica mala to šťastie, že už v tom čase mala našetrených 900 000 dolárov (viac ako 800 000 eur). Vraj si vďaka tomu mohli vydýchnuť a bez stresu testovať nový životný štýl.

Nasledujúce tri roky strávili manželia na cestách a svoj život dokumentovali na sociálnych sieťach. Steve vysvetľuje, že hodnota na jeho konte vďaka životu v karavane stúpala napriek tomu, že už nepracoval. Najnáročnejšie vraj bolo vzdať sa všetkého majetku, ktorý mali v dome, lebo do karavanu si ho vziať nemohli.

Ľuďom radí ako nato

Niektoré veci rozdali rodine a priateľom, iné darovali charite. Niečo predali v garážovom výpredaji a všetky fotky zdigitalizovali, aby si nemusel nechávať fyzickú kópiu. Steve dodáva, že za ten čas, čo s Courtney cestovali, zbohatli o 150 000 dolárov (134 000 eur), vďaka čomu sa zaradili medzi milionárov. „Nie zlé na to, že som za ten čas ani jediný raz nevkročil do kancelárie,“ skonštatoval Steve.

Pre GoBankingRates sa vyjadril, že na dôchodku je najlepšie to, že každý deň sa môže sám rozhodnúť, ako naloží so svojím časom. Na svojom webe ľuďom radí, aké finančné kroky môžu podniknúť, ak si chcú užívať skorý dôchodok ako on. Zdá sa ale, že obaja sa predsa len napokon rozhodli vrátiť do sveta pracujúcich. Courtney je realitná maklérka a konzultantka v oblasti softvérového inžinierstva a Steve okrem toho, že dáva ľuďom finančné rady, napísal knihu s názvom Millionaire Habits.