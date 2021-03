Miesto očkovania seniorov testujeme milióny každý víkend. Analytici predpovedajú 11-tisíc úmrtí do Veľkej noci

Podľa analytikov chýba v plánoch informácia o zaočkovaní jednotlivých skupín obyvateľstva a predstavenie plánu, ako ciele dosiahnuť. Spolu s tým upozorňujú na nedostatočné informovanie o počte zaočkovaných v zariadeniach sociálnej služby, DSS a seniorov. V grafe upozorňujú na to, že tieto skupiny sú v kategórii “neplánované”. To naznačuje nedôsledný prístup k očkovaniu skupín, ktoré sú ohrozené.

1️⃣1️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ COVID ÚMRTÍ

⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️

BOHUŽIAĽ, STAV UŽ PRED VEĽKOU NOCOU Posted by Dáta bez pátosu on Wednesday, 24 March 2021

Vláda nekoná racionálne voči seniorom

Pokiaľ by sa na začiatku roku vláda postarala o očkovanie skupiny 176-tisíc seniorov nad 80 rokov ako prvých, väčšina z nich by sa do nemocnice nedostala. V druhej vlne sa dostalo do nemocníc 7-tisíc osôb z tejto skupiny a 2,5-tisíc z nich v nemocniciach zomrelo. Podľa smutných predpokladov ešte štvrtinu zo zvyšných 2-tisíc osôb čaká podobný osud. Ľudia nad 80 rokov tak predstavujú takmer 40% všetkých úmrtí na Slovensku.

Dáta bez pátosu príkladovo poukazujú na Veľkú Britániu, v ktorej bol premiér očkovaný včera. Angela Merkelová, nemecká kancelárka, na svoju dávku vakcíny tiež ešte len čaká. Všetci politici, ktorí sa u nás zaočkovať nechali, tak podľa analytikov odobrali túto možnosť tým, ktorí patria do rizikových skupín.

Slovensko bude na vrchole rebríčka v počte úmrtí

Tiež znovu varujú pred tým, že sa pomaly ale isto dostávame na vrchol rebríčka v počte úmrtí na milión obyvateľov. V grafoch je vidieť, že nemáme naplánované očkovanie vo vyše 200 zariadeniach pre zdravotne a mentálne postihnutých. Mnohí z nich sú odsúdení na čakaciu listinu so svojími opatrovateľmi izolovaní v karanténe. Tu analytici upozorňujú, aké dôležité je to rýchlo zmeniť.

VYSOKÉ ÚMRTIA NA SLOVENSU – DÁTA A RIEŠENIE Včera sme si pozreli okrem “live” aj písomnú prezentáciu Ministerstva… Posted by Dáta bez pátosu on Wednesday, 24 March 2021