Mieri k nám studený front, ochladí sa aj o 10 stupňov: O pár minút začínajú búrky, najsilnejšie udrú v týchto častiach

Na väčšine územia Slovenska hrozia v stredu búrky. Krajný východ zas potrápia vysoké teploty. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa, informuje o tom na svojom webe.

Článok pokračuje pod videom ↓

Výstrahy pred búrkami platia v celom Banskobystrickom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji a v okrese Prievidza. Vydané sú od 10.00 h predbežne do 19.00 h. Meteorológovia upozorňujú na výskyt búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.

Zároveň pre okresy Michalovce, Sobrance, Trebišov, Humenné a Vranov nad Topľou platí výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami. Počítať s nimi treba od 13.00 do 18.00 h. Teplota vzduchu v spomínaných okresoch môže podľa SHMÚ vystúpiť na 33 stupňov Celzia.

Silné búrky a studený front

Ako ďalej informuje iMeteo, búrky prídu nad naše územie už o pár desiatok minút a budú naberať na sile. Studený front k nám prichádza z Moravy a prinesie ochladenie. Dnes však ešte bude dusno s teplotami okolo tridsiatky, no po búrkach nastane ochladenie a teploty klesnú miestami aj k 20 stupňom. Počas dňa potom teplota na týchto územiach nevystúpi nad 30 stupňov.

„Všetko to začne na strednom Slovensku. V priebehu nadchádzajúcich hodín bude dochádzať k tvorbe výraznej búrkovej činnosti, ktorá bude s pribúdajúcimi hodinami naberať na intenzite. Na strednom Slovensku hrozia búrky predovšetkým lejakmi,“ dopĺňa iMeteo.

„Najsilnejšie búrky dnešného dňa by mali zasiahnuť oblasť východného Slovenska. Tu totiž bude ešte spočiatku slnečno a teplo, v dôsledku čoho by tu mala byť vzduchová hmota najlabilnejšia. Front tu tak dorazí do labilného prostredia a búrková činnosť začne vo veľkom naberať na sile. Sformovať by sa mohli aj výraznejšie búrkové bunky, ktoré môžu priniesť nebezpečné javy ako vietor či krúpy,“ uzavrelo iMeteo.