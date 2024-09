Michal Kovačič považuje svoju výpoveď za neplatnú: Proti televízii Markíza podnikne právne kroky, bude ju žalovať

Michal Kovačič bol dlhoročnou tvárou televízie Markíza. Moderoval politickú reláciu Na telo, v ktorej po verejnej kritike skončil. Zároveň po založení odborov dostal od Markízy úplnú stopku, po výpovedi 28. júna odišiel a založil internetovú televíziu 360 °.

Exmoderátor sa rozhodol, že bude televíziu žalovať. Výpoveď, ktorú od televízie dostal, označil za neplatnú, informuje portál Aktuality.

Podnikne právne kroky

Ako uviedol v relácii Rozhovory so Šimonom, spočiatku sa mu tieto kroky podnikať nechcelo. Na druhej strane ho v tom však podporili kolegovia z odborov.

„Práve kolegovia z odborov, s ktorými sme sa o tom bavili, povedali, že bez ohľadu na to, že to nie je žiadny sen s niekým sa doťahovať roky na súde, sme sa zhodli a dohodli, že je to potrebné,“ povedal.

Kovačič tiež dodal, že odbory vyhlásili, že výpoveď bola protiprávna a treba to urobiť. „S kolegami som sa zhodol a súhlasil som s tým, že žalobu treba podať.“

„Spravodajské odbory TV Markíza vítajú rozhodnutie, dnes už nášho bývalého kolegu a predsedu Michala Kovačiča, podať žalobu voči Televízii Markíza o určenie neplatnosti skončenia jeho pracovného pomeru,“ uviedli pre Aktuality.

Dodali tiež, že člena odborového orgánu nie je možné prepustiť bez súhlasu odborovej organizácie. Kovačičovi sú pripravení poskytnúť pomoc.