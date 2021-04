Michael Jackson, Amy Winehouse či Freddie Mercury. Takto by dnes vyzerali slávne celebrity, ak by predčasne nezomreli

Môžete byť slávny, mať veľa peňazí a ľudia vás môžu milovať, no smrti sa jednoducho nevyhnete. Tí šťastnejší z nás sa dožijú pokročilého veku, no mnohí odídu z tohto sveta predsa len o trochu skôr, ako dúfali. A výnimkou nie sú ani celebrity. Ako by však vyzerali tieto slávne osobnosti dnes?

Nad touto otázkou sa zamyslel aj Hidreley Diao, s ktorého skvelého prácou ste sa už mohli na našej stránke stretnúť, keď pretvoril čiernobiele fotografie celebrít do farby, či keď ukázal, ako by mohli vyzerať deti známych hollywoodskych ex-párov.

Hidreley fotografie celebrít upravuje pomocou umelej inteligencie, no veľkú časť práce dokončí vo Photoshope. Pre portál Bored Panda povedal, že týmto spôsobom chcel vzdať hold celebritám, ktoré nemali toľko šťastia, aby sa dožili vysokého veku.

Samozrejme, aj on sám priznáva, že umelá inteligencia nie je dokonalá a vykresliť, ako by človek vyzeral naozaj o niekoľko desaťročí, je náročná úloha.

Výsledok jeho práce je ale očarujúci. Pre Interez Hidreley povedal, že najviac sa mu páči výsledok starnutia Michaela Jacksona, no jeho obľúbeným výsledkom práce je Elvis Presley. Zaujal ho tiež John Lennon, ktorý sa podľa neho zmenil najviac zo všetkých celebrít.

Hidreley sa pokúšal tiež pri vytváraní fotografií zohľadňovať životný štýl. “Veľmi zložité bolo vytvorenie Amy Winehouse. Aj keď by mala iba 38 rokov, chcel som zobraziť, ako by kvôli drogám rýchlo zostarla,” prezradil nám. Najľahšie sa mu vytvárala podobizeň Princa a to z dôvodu, že zomrel iba nedávno.

Pozrite si je ho úžasnú prácu:

John Lennon – 81 rokov

Jimi Hendrix – 79 rokov

Princezná Diana – 60 rokov

Freddie Mercury – 75 rokov

Michael Jacskon – 63 rokov

Amy Winehouse – 38 rokov

