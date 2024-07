Meteorológovia zverejnili, čo k nám prinesie fenomén La Niña na jeseň 2024. Na takéto počasie sa môžeme pripraviť

Hoci sa leto ešte neskončilo, meteorológovia sú v plnom nasadení a zverejňujú prvé predpovede na jeseň tohto roka. Hoci dlhodobé prognózy nikdy nie sú presné, môžeme sa podľa nich orientovať aspoň čiastočne. Najnovšie zverejnil predpovede portál iMeteo.

Meteorologická jeseň sa začína v septembri a meteorológovia už teraz tvrdia, že počasie bude na celom svete ovplyvňovať atmosférický fenomén La Niña. Jej vývoj odborníci sledujú a na základe toho vedia predpovedať, ako bude vyzerať počasie na jeseň tohto roka. Upozornil na to portál Severe Weather Europe.

Ako ovplyvní počasie La Niña?

Jeseň oficiálne trvá tri mesiace, a to od septembra do novembra, pričom ide o obdobie, kedy prechádzame z tej najteplejšej časti roka do tej najstudenšej. V tomto roku bude celé počasie ovplyvňovať La Niña. Táto fáza teraz prechádza vývojom a prevládať bude až do zimy 2024/2025. „La Niña je len jeden z faktorov, ktorý ovplyvňuje vývoj počasia nad Európou, čiže treba zdôrazniť, že síce ide o dôležitú premennú ohľadom vývoja globálneho počasia, no vplyv na počasie majú aj iné faktory, ktoré spolu určujú charakter počasia nad naším kontinentom,“ vysvetlil portál.

Takto bude vyzerať jeseň 2024

Podľa meteorológov bude tohtoročná jeseň v Európe teplejšia, ako býva bežné. Dôvodom je oblasť vysokého tlaku nad severným Atlantikom, ktorá siaha až do Európy. „Celá Európa bude mať v priemere vyššie teploty, čo znamená, že nás čaká v priemere teplá jeseň s kladnými teplotnými anomáliami. V Európe ďalej modely naznačujú suchší trend. Predpoveď zrážok ukazuje suchšiu jeseň na väčšine južnej, západnej a časti strednej Európy, vrátane Slovenska. V rovnakom čase sa predpokladá, že pásmo nízkeho tlaku prinesie viac zrážok do severných častí a nad Spojené kráľovstvo a Írsko.“

Samozrejme, treba mať na pamäti, že ide o dlhodobú predpoveď, ktorá nie je spoľahlivá a môže sa kedykoľvek meniť.