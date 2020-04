Mestá pre pandémiu odložili spustenie zón čistého vzduchu

Niektoré britské mestá pre pandémiu koronavírusu odložili plány na zavedenie takzvaných zón čistého vzduchu. Úrady sa zameriavajú práve na boj s vírusom. Na vstup do takýchto zón budú musieť autá, ktoré najviac znečisťujú ovzdušie, zaplatiť.

V mestách ako Birmingham, Leeds a Bath ich plánovali spustiť tento rok, no budú musieť počkať minimálne do januára 2021. Podobná zóna sa mala objaviť od decembra aj v Oxforde, počká si však do leta budúceho roka. V Manchestri zas zastavili rokovania o vytvorení čistej zóny, ktoré mali odštartovať v lete.

V Londýne dočasne pozastavili poplatky týkajúce sa zón s nízkymi emisiami. Úrady tvrdia, že chcú umožniť kľúčovým zamestnancom, ako napríklad zdravotníkom, dostať sa čo najrýchlejšie do práce.

Hladina oxidu dusičitého vyprodukovaného autami vo viacerých mestských častiach už desať rokov prevyšuje legálny limit. Odhaduje sa, že znečistené ovzdušie vo Veľkej Británii ročne spôsobí 40-tisíc predčasných úmrtí.

Doprava sa vďaka vírusu dostala na úroveň z roku 1955

Doprava sa vďaka obmedzeniam pre koronavírus dostala na úroveň, akú dosahovala napríklad v roku 1955 a výrazne kleslo aj znečistenie, no experti sa obávajú, že je to len krátkodobý jav. Doterajšie štúdie preukázali, že ľudia, ktorí sú dlhodobo vystavení znečistenému ovzdušiu, majú väčšiu úmrtnosť na COVID-19. Dôvodom je pravdepodobne fakt, že takýto vzduch spôsobuje respiračné problémy.

Viaceré organizácie žiadajú, aby úrady spustili čisté zóny a aby nezabúdali na ochranu životného prostredia aj po skončení krízy. Hovorkyňa britskej vlády potvrdila, že mestá presunuli zavedie zón, aby sa mohli plne sústrediť na boj s vírusom. Dodala však, že „zlepšovanie kvality ovzdušia zostáva pre Veľkú Britániu kľúčovou prioritou“.