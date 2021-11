Mercusys: Moderné technológie za rozumnú cenu

Notebook alebo stolový PC vyčkáva pri odosielaní pošty a videa z YouTube sa zasekávajú alebo prehrávajú len na nízku kvalitu? Hľadáte informácie na Google a na každé vyhľadávanie čakáte desiatky sekúnd? A pri hovoroch s rodinou či priateľmi cez rôzne chatovacie platformy chytáte vždy iba pár slov?

To všetko nemusí byť problém poskytovateľa internetu, ale vašej zastaranej domácej Wi-Fi siete. Kedy ste naposledy aktualizovali váš router? A viete vôbec kde ho máte? Pripojovanie sa cez mobilný telefón síce môže byť náhradou, ale objem prenesených dát môže dosť prevetrať vašu peňaženku. Elegantným riešením vašej súčasnej situácie môžu byť routery Mercusys.

Tieto routery ponúkajú veľký počet funkcií s jednoduchou obsluhou aj pre bežných používateľov, a to všetko za prijateľné ceny. Okrem mesh systémov, extenderov, powerline adaptérov a ďalších produktov sú súčasťou jej ponuky aj Wi-fi routery pre každú domácnosť a dva z nich si dnes predstavíme.

IPv6, gigabitové porty a veľa antén

Oba modely majú spoločnú podporu technológie IPv6, gigabitové porty a veľa antén, ktoré dokážu ideálne rozosielať signál na všetky koncové zariadenia v rámci celej domácnosti, teda tablety, mobilné telefóny, počítače, prípadne produkty zo série inteligentnej domácnosti, ktoré ovládate z mobilu. Tými môžu byť zásuvky, žiarovky, vysávače, kuchynské potreby alebo domáce kino.

Prvým z predstavených routerov je zariadenie s označením Mercusys MR50G, ktoré poskytuje používateľom rýchlosť prenosu dát podľa štandardu AC1900, a to hneď vo dvoch frekvenčných pásmach. Z celkových 1 900 Mb/s zvláda router v pásme 2,4 GHz rýchlosť 600 Mb/s a v pásme 5 GHz rýchlosť 1 200 Mb/s.

Široké pokrytie vašej domácnosti alebo kancelárie zaisťujú výkonné antény. Vďaka vyššej stabilite signálu je potom nižšia aj spotreba energie – vaše smartfóny, konzoly alebo notebooky už nebudú musieť zdĺhavo „hľadať signál“, čo sa pozitívne prejaví na výdrži ich batérie.

Router komunikuje s viacerými zariadeniami naraz, a to obojsmerne, takže skracuje dobu čakania, napríklad pri sťahovaní aktuálnych fotiek na Instagrame, či newsfeede na Facebooku. Zároveň môžu byť pripojení aj ostatní členovia rodinného klanu a nesťažujú si, že im zase niekto „upchal“ internet. Technológia Smart Connect potom napomáha tomu, aby ste boli vždy pripojení k tomu rýchlejšiemu pásmu, pokiaľ je to v danej chvíli možné a vhodné. Nemusíte tak riešiť, či je lepšie 2,4 GHz alebo 5 GHz. Štandardom je jednoduchá správa domácej siete, do ktorej okrem iného patrí aj rodičovská kontrola, samostatná sieť pre hosťov s odlišným názvom a heslom.

Svoje domáce internetové pripojenie využijete naplno vďaka gigabitovým portom, ktoré majú desaťnásobnú rýchlosť oproti klasickým ethernetovým portom. Vytvoríte tak rýchlu káblovú sieť pre zariadenia, ktoré nemôžete alebo nechcete pripojovať bezdrôtovo, ako sú Smart TV, stolové počítače, herné konzoly alebo diskové úložisko.

Wi-Fi sieť ďalšej generácie a príťažlivý dizajn

Druhým predstaveným routerom je vrcholný model Mercusys MR70X, ktorý kombinuje výhody routeru MR50G so sieťou novej generácie Wi-Fi 6. Konkrétne tento router podporuje štandard AX1800, čo znamená, že prináša optimálnu rýchlosť až 1,8 Gb/s, z toho 1 201 Mb/s v pásme 5 GHz a 574 Mb/s v pásme 2,4 GHz.

Rovnako ako predchádzajúci model, je aj tento vybavený technológiami pre obojstrannú komunikáciu viacerých zariadení súčasne, navyše ale dokáže za tú istú dobu komunikovať výrazne rýchlejšie, takže vo výsledku je až štyrikrát rýchlejší. Vie tak bez problémov obslúžiť ako mobily, tablety, notebooky a počítače, tak aj inteligentnú domácnosť, zásuvkami a žiarovkami začínajúc, cez robotické vysávače a kuchynských pomocníkov, a ďalšími desiatkami senzormi končiac.

Zabezpečenie komunikácie je dnes nutnosťou, nikto určite nechce, aby sa jeho fotky alebo prístup k bankovému účtu či platobnej karty potulovali po internete. Router MR70X z hľadiska bezpečnosti podporuje najnovšie šifrovanie WPA3, takže vaše digitálne súkromie zostane v bezpečí, pretože odoláte všetkým útokom z blízkeho okolia na vašu bezdrôtovú komunikáciu.

Routery Mercusys predstavujú jednoduché, moderné, technologicky vyspelé, a pritom lacné riešenie pre všetkých, ktorí chcú mať doma stabilnú a funkčnú internetovú sieť bez zbytočného zdržovania zložitým nastavovaním desiatok parametrov.

Viac informácií na stránke mercusys.