MeowTalk: Nová aplikácia dokáže preložiť mačacie zvuky do ľudskej reči

Predstavte si však, že by ste mali prekladač, vďaka ktorému by ste vedeli, čo vám chce vaša mačka povedať. Práve to dokáže aplikácia MeowTalk. Mačacie zvuky preloží do zrozumiteľnej reči.

Čo vám chce vaša mačka povedať?

Bývalý zamestnanec Amazonu, ktorý pracoval na vývoji domáceho asistenta známeho ako Alexa, sa rozhodol vytvoriť zvláštnu aplikáciu. Ako informuje portál BBC, aplikácia MeowTalk nahrá zvuky, ktoré vydáva vaša mačka a následne sa pokúsi zistiť ich význam. Dalo by sa teda povedať, že aplikácia prekladá mačacie zvuky do reči zrozumiteľnej pre človeka. V súčasnosti sa v databáze nachádza zatiaľ len 13 fráz, pracuje sa však na ďalších. Zatiaľ môžete zistiť, kedy chce vaša mačka oznámiť, že je hladná, nahnevaná alebo chce byť sama.

Odborníci si myslia, že na rozdiel od ľudí, mačky nemajú spoločný zdieľaný jazyk, ktorým by sa dorozumievali. Každá mačka vydáva jedinečné zvuky prispôsobené majiteľovi, pričom niektoré mačky sú hlučnejšie, iné zas počuť menej. Aplikácia teda nie je všeobecnou databázou, ale je šitá na mieru každého majiteľa a jeho mačky zvlášť na základe vytvoreného profilu.

Aplikácia funguje tak, že jednotlivé mačacie zvuky sa nahrajú do systému a označia sa. Umelá inteligencia a špeciálny softvér sa následne snažia rozlúštiť, čo znamenajú jednotlivé zvuky konkrétnej mačky. Čím viac nahrávok, tým sú „preklady“ presnejšie. Cieľom je vytvoriť smart obojok, vyjadril sa prostredníctvom webinára Javier Sanchez, programový manažér Akvelonu. Obojok by zvuky nahrával a prekladal automaticky. To znamená, že vždy, keď vaša mačka vydá nejaký zvuk, obojok vám nahlas povie napríklad „Nakŕm ma!“.

Preklady nemusia byť presné

Sanchez vo webinári dodáva, že kontakt s domácimi miláčikmi je dôležitý najmä v súčasnej situácii, keď je mnoho ľudí nútených ostať doma. Vďaka takejto forme komunikácie s mačkou si s ňou jej majiteľ môže vytvoriť silnejšie puto, dokáže jej totiž lepšie porozumieť.

Je dôležité vedieť, že na aplikácii sa ešte stále pracuje, môžu sa v nej preto vyskytnúť chyby. Aj to zapríčiňuje, že reakcie užívateľov sú zatiaľ zmiešané. Niektorí užívatelia uvádzajú, že aplikácia sa nevie pripojiť k internetu, ďalším zas aplikácia tvrdila, že im ich mačka dookola opakuje, že je zamilovaná, a to aj v prípade, keď práve vrčala a prskala, čo očividne nie je prejav lásky.

Aj keď však preklady nemusia byť vždy presné, majitelia mačiek sa aspoň pobavia. Aj keď si to totiž mnohí nepriznajú, ak mačka zamňauká, majiteľ jej často odpovedá. Avšak vzhľadom na to, že sa aplikácia spolieha na to, aký význam zvuku priradí majiteľ, komunikácia môže byť nepresná. Ak mačka napríklad pradie, nemusí to vždy znamenať, že je šťastná a spokojná. Môže to znamenať aj to, že mačka potrebuje pozornosť alebo sa necíti dobre.