Mačky dokážu rozoznať a napodobniť správanie človeka. Štúdia vedcov prišla s prekvapivým záverom

Niektorí ich zbožňujú a nedajú na ne dopustiť, kým iným mačacia nezávislosť nie je príliš po vôli. Väčšina mačiek totiž neposlúcha na povel ako pes, žijú si vlastným tempom a robia to, čo sa im páči. Najnovšia štúdia však ukázala, že mačky dokážu rozoznať a napodobniť ľudské správanie.

Inteligentnejšie, ako by ste si mysleli

Aký je váš postoj k mačkám? Patríte k tým, ktorým vie mačka kedykoľvek vyčarovať úsmev na tvári, alebo sa im radšej z diaľky vyhýbate? Či už ste milovníkom mačiek alebo nie, ako informuje štúdia publikovaná v časopise Animal Cognition, vedcom sa podarilo zistiť, že mačky sú inteligentnejšie, ako sa mnohí nazdávajú. Dokážu totiž rozlišovať a napodobňovať ľudské správanie.

Ako píše portál Phys, máloktoré zviera dokáže imitovať ľudské správanie. Doteraz sa odborníci nazdávali, že to dokážu len delfíny, straky, slony, primáty a kosatky. Budapeštianskym vedcom sa však tento zoznam podarilo rozšíriť aj o mačky.

Zistenie je pre vedcov o to zaujímavejšie, že skúmané mačky nikto zámerne neučil, ako majú ľudské správanie napodobňovať. K výskumu sa vedci dostali náhodne po tom, čo sa jedna z výskumníčok, odborníčka na správanie zvierat, Claudia Fugazza, svojej kolegyni Fumi Higaki pochválila, že naučila svoju mačku na povel opakovať správanie, ktoré vidí u svojej majiteľky.

Dokážu napodobniť správanie človeka

Fugazza a Higaki sa správaniu zvierat venujú už dlho, pričom v súčasnosti obe skúmajú metódu učenia, ktorej sa hovorí „Do as I do“ (v preklade Opakuj po mne). V rámci tejto metódy výskumník napríklad naučí zviera, že sa má pretočiť na chrbte. Následne sa zviera učí, že má danú činnosť vykonať vtedy, keď výskumník povie slová „Do as I do“.

Tréning pokračuje dovtedy, kým cvičiteľ nepredvedie zvieraťu nové správanie, ktoré dovtedy nebolo učené. V tomto bode zviera dostane povel, aby správanie zopakovalo a výskumník sleduje, čo sa bude diať. Až doteraz však boli takto trénované najmä psy, je preto pre vedcov prekvapením, že do tréningu je možné zapojiť aj mačku.

V rámci výskumu Fugazza sledovala, ako Higakina mačka menom Ebisu na požiadanie zopakovala 18 rôznych druhov správania, ako je napríklad otvorenie zásuvky, ležanie v istej polohe či dotknutie sa hračky. Mačka správne reagovala až v 81 % prípadov, aj keď majiteľka ju daný povel nikdy predtým neučila. Podľa vedcov to znamená, že mačka dokáže mapovať, čo robia končatiny človeka a chápe, ako môže vlastné telo využiť na to, aby správanie napodobnila.