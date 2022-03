Mekáč zbohom, vitaj Strýko Váňa. V Rusku otvorili prvú náhradu za McDonald’s, takto vyzerá

Začiatkom tohto mesiaca oznámil McDonald’s svoj odchod z Ruska kvôli invázii na Ukrajinu. Rozhodol sa tak zatvoriť všetkých svojich 847 reštaurácií. Rusko sa ale vynašlo a prichádza kópia slávneho fast foodu s názvom Strýko Váňa.

Keď McDonald’s prišiel počas posledných mesiacov Sovietskeho zväzu do krajiny, spôsobil ošiaľ. V prvý deň otvorenia stálo v rade na burgre až 30-tisíc ľudí, uvádza LadBible.

Reťazec, ktorý sa stal symbolom kapitalizmu, je však v Rusku dočasne zavretý a 62-tisíc zamestnancov prišlo o prácu, aj keď bolo prisľúbené, že mzdy budú naďalej dostávať.

Ako náhrada za americký McDonald’s teraz prichádza na scénu Strýko Váňa. Žiadosť o registráciu podal predseda ruskej dumy Vjačeslav Volodin.

Strýko Váňa vyzerá ako kópia McDonald’s. Logo je v podstate iba otočené a mierne pozmenené. Ako je to s ponukou občerstvenia, zatiaľ jasné nie je.

The rebrand in Moscow is having technical hitches: #McDonalds founder Ray Kroc may be flipping in his grave pic.twitter.com/I7k4ZaO7jE

— Jason Corcoran (@jason_corcoran) March 24, 2022