Megaprojekt v Saudskej Arábii sa má stať najväčšou budovou na svete. Pre princove plány však prišlo o život už 21 000 ľudí

V Saudskej Arábii bol oficiálne spustený megaprojekt. Ak sa ho podarí dokončiť, výsledkom by mala byť údajne najväčšia budova na svete. Krajina ale čelí vážnym obvineniam z úmrtí pracovníkov prichádzajúcich zo zahraničia.

Výstavba bola oficiálne odštartovaná

Ako informuje Mail Online, v Saudskej Arábii bola oficiálne odštartovaná výstavba mrakodrapu v tvare kocky Mukaab. Mal by byť vysoký takmer 400 metrov a ak sa ho podarí dokončiť, bude údajne najväčšou budovou na svete. Budova by podľa developerskej spoločnosti New Murabba Development Company mala byť hotová do roku 2030. Na stavbe pracuje približne 900 robotníkov.

Monolitická budova bude ústredným prvkom rozsiahleho projektu New Murabba v severozápadnej časti Rijádu. Po dokončení sa v kocke bude nachádzať obrovské átrium so špirálovitou vežou v strede a vznikne tu obrovský priestor pre obchody a turistické atrakcie.

V rámci projektu New Muraba by malo byť vybudovaných aj 100 000 nových obytných jednotiek. Pribudnú aj hotely, obchody, kancelárske a kultúrne priestory, ale aj univerzita, moderné divadlo či múzeum. Megaprojekt je súčasťou projektu Saudská vízia 2030. Jeho cieľom je znížiť závislosť od ropy, diverzifikovať hospodárstvo a vybudovať sektory verejných služieb.

Saudská Arábia čelí nepríjemným obvineniam

Saudská Arábia ale čelí nepríjemným obvineniam. Vyšetrovanie totiž ukázalo, že ročne zomierajú tisícky robotníkov, aby naplnili ambiciózne plány kontroverzného princa Mohammeda bin Salmana. Jedným z jeho odvážnych plánov je výstavba 160 kilometrov dlhého obytného projektu bez áut – The Line, tiahnuceho sa cez púšť. The Line má zmeniť spôsob, akým ľudia žijú a byť ukážkou toho, ako môžu vyzerať futuristické mestá.

Avšak odkedy bol projekt Vision 2030 pred 8 rokmi odštartovaný, zomrelo pri realizácii princových megalomanských plánov údajne už 21 000 robotníkov, prevažne migrantov. Pracujú v príšerných podmienkach a prístup k nim je možné prirovnať k tyranii. Ľudia sem cestujú za prácou v nádeji na lepší život, no neraz sa z nich stanú v podstate otroci. Často im skonfiškujú cestovné doklady, následkom čoho krajinu nemôžu opustiť, ani keby chceli.

Podľa saudských zákonov by robotníci nemali pracovať viac ako 60 hodín týždenne, neraz sú ale nútení tvrdo pracovať aj 16 hodín denne. Mali by tiež mať aspoň jeden deň v týždni voľno, no často pracujú od rána do noci aj 14 dní v kuse.