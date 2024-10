Spoločnosť núka jedinečnú možnosť zažiť cestu okolo sveta v luxusných vlakoch. Na lístok ale potrebujete pôžičku

Nie každý má odvahu sa na to podujať. No tí, ktorí sa na to dajú, si to nevedia vynachváliť. Teraz môžete podniknúť jedinečnú cestu okolo sveta v niekoľkých luxusných vlakoch. Z ceny lístka na osobu sa vám však zatočí hlava.

Nie je to lacná záležitosť

Ako informuje web Euronews, spoločnosť Railbookers opäť prichádza s ponukou precestovať v roku 2025 svet vlakom. Cestujúci strávia 59 dní cestovaním cez štyri kontinenty, 12 krajín a viac ako 20 miest v tých najluxusnejších vlakoch na svete. Pochopiteľne, nie je to lacná záležitosť. Lístok na jednu osobu stojí 116 000 eur, a to v cene ani nie sú zahrnuté všetky náklady.

Cesta sa začína 3. septembra 2025 a itinerár sľubuje množstvo jedinečných zážitkov. Hostia budú cestovať na palube tých najprestížnejších vlakov na svete vrátane Belmond Royal Scotsman v Škótsku, La Dolce Vita Orient Expressu v Taliansku a benátskeho Simplon-Orient-Expressu, ktorý premáva v niekoľkých európskych krajinách.

Zážitok na celý život

Pasažieri zažijú na vlastnej koži Kanadu, ale aj Afriku, pocestujú cez Indiu naprieč Áziou. Dostanú sa do tých najkrajších národných parkov a v nemom úžase ich nechajú napríklad Viktóriine vodopády. Háčikom je to, že na niektoré miesta sa cestujúci budú musieť presúvať lietadlom na vlastné náklady ešte navyše k základnej cene lístka. V itinerári napríklad nájdete cestu z Kapského Mesta do Singapuru, avšak tá môže trvať aj vyše 13 hodín a jednosmerná letenka vyjde aj na 1 000 eur.

Aj keď väčšina smrteľníkov si na takýto výlet nevezme obrovskú pôžičku, vskutku je to jedinečný zážitok na celý život. Súčasťou ponuky je napríklad súkromná prehliadka Taj Mahalu. A hádam sa pasažieri nebudú stravovať rýchlym občerstvením, čakajú ich aj luxusné kulinárske zážitky. Ak niekto nechce alebo nemôže precestovať celý svet, môže si cestu prispôsobiť podľa vlastných preferencií. Generálny riaditeľ Railbookers Frank Marini sa vyjadril, že dopyt po luxusných cestách vlakom rastie čoraz viac a spoločnosť sa naň snaží adekvátne reagovať.