Medaila z toho nebola: Mintálová vo finále bojovala, no obsadila napokon až 9. miesto. V cieli neskrývala emócie

Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová obsadila 9. miesto v nedeľňajšom finále K1 na olympijských hrách vo Francúzsku. Záverečná jazda jej nevyšla podľa predstáv a na víťazku Jessicu Foxovú z Austrálie stratila 6,90 sekundy. Striebro si vybojovala Poľka Klaudia Zwolinská a bronz pripadol Britke Kimberley Woodsovej.

Mintálová ťukla hneď na prvej bránke, ktorú trafila pádlom. Nájazd do ťažkej sedmičky, ktorá robila problémy viacerým pretekárkam, zvládla čisto a rýchlo, no na štrnástke ju vynieslo a stratila veľa času. V spodnej časti už nedokázala ukrojiť zo svojho manka. Do cieľa prišla priebežne na piatej priečke so stratou 6,90 sekundy na suverénnu Foxovú, pričom za ňou štartovalo ešte päť pretekárok.

„Som sklamaná, ťažko sa mi to hodnotí. Hneď na úvod taká ľahká bránka a tam prišlo k dotyku… Vrchná časť mi nevyšla, spláchlo ma tam a bol to koniec nádejí,“ povedala pre STVR so slzami v očiach. Mintálová tak zopakovala deviate miesto z Tokia 2020.

Do semifinále postúpila z 9. miesta v sobotňajších rozjazdách, pričom v oboch mala trestné sekundy. V semifinále sa na kanáli vo Vaires-sur-Marne nedotkla ani jednej bránky, no nevyhla sa ani zaváhaniu. Vo valci pred bránkou číslo sedem ju mierne vynieslo, musela sa vracať a stratila niekoľko sekúnd, no v ďalšom priebehu išla dobre a postup mala vo vrecku. Nakoniec obsadila šieste miesto, do boja o medaily prešlo dvanásť z 22 semifinalistiek.