Maturanti dostali otázku s citátom ruského športovca, ktorý obhajuje Putina. Ministerstvo tvrdí, že je to náhoda

Študentov, ktorí tento týždeň maturovali v cudzom jazyku z úrovne C1, čakalo prekvapenie. Mohli si vybrať jednu z troch tém, na ktorú napíšu esej. Jedna z nich bola citátom ruského športovca, bojovníka MMA Fiodora Jemelianenka, informuje Denník N.

Končiacim stredoškolákom sa pomaly chýli ku koncu najťažší týždeň v ich doterajšom živote – maturitný týždeň. V utorok písali maturity zo slovenčiny, v stredu slohy z cudzích jazykov – z angličtiny, nemčiny a ruštiny. Prekvapení mohli ostať mnohí študenti, ktorí maturovali na tej najvyššej úrovni z cudzieho jazyka, teda C1. Mohli si vybrať jednu z troch tém, na ktorú napíšu esej. Jedna z nich bola citátom ruského športovca, bojovníka MMA Fiodora Jemelianenka.

Citát znel: „It is not the strongest one who wins, but the one that is prepared to go on till the end.“ V preklade: „Nevyhráva ten, kto je najsilnejší, ale ten, kto je pripravený bojovať do konca.“

Podľa ministerstva je to náhoda

Citát dostáva iný kontext, keď sa bližšie pozrieme na názory ruského športovca. Jemelianenko podporoval anexiu Krymu, tvrdil, že Ukrajinci bojujú sami so sebou, a zastával sa aj mobilizácie, ktorú Rusko vlani oznámilo. Ministerstvo školstva tvrdí, že témy boli pripravené ešte v roku 2020 a je náhoda, že táto téma sa vyžrebovala tento rok. „Podobne, ako aj ostatné citáty k téme, ani v náznaku neevokoval žiadny politický či náboženský názor,“ obhajuje sa rezort.

Fiodor Jemelianenko sa viackrát obdivne vyjadril smerom k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorý často chodil na jeho zápasy. Ruský športovec bol v rokoch 2000 až 2010 veľkou hviezdou bojových zápasov MMA.