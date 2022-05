Mattel predstavil prvú transgender Barbie. Je navrhnutá podľa známej herečky, kúpite si ju za takúto cenu

Výrobca hračiek Mattel prichádza pravidelne s novými originálnymi edíciami bábik, ktorými sa snaží rúcať predsudky a bariéry. Tentokrát navrhol vôbec prvú transgender bábiku. Pri jej tvorbe sa inšpiroval známou herečkou, informuje Daily Mail.

Transgender bábika nesie podobu herečky Laverne Cox, ktorá sa objavila napríklad v oscarovej snímke Nádejná mladá žena (Promising Young Woman) alebo v seriáloch Orange Is the New Black či Neskutočná Anna (Inventing Anna), ktoré vznikli pod taktovkou streamovacej služby Netflix.

Teraz dala podobu prvej transgender bábike. Ako uviedla pre portál Page Six, nemôže sa dočkať, kedy sa objaví v regáloch obchodov a ľudia si budú môcť konečne kúpiť bábiku vytvorenú podľa vzoru transrodovej ženy.

Trailblazer. Icon. Advocate. ❤️ In honor of her 50th birthday, Barbie is thrilled to welcome @LaverneCox as the newest #Barbie Tribute Collection doll, recognizing her impact in TV, film, fashion, and the LGBTQ+ community. https://t.co/nxHCKBFrn1 pic.twitter.com/TeFNOAg1uG

