Ľudia chcú Amber zabiť, jej výraz je zosmiešňovaný na TikToku. Kvôli úprave fotografií by mohla dokonca čeliť väzeniu

Súdny proces medzi bývalou manželskou a hereckou dvojicou Amber Heard a Johnnym Deppom sa po šiestich týždňoch plných búrlivých výpovedí aj nových odhalení dostal do rúk poroty. Ako bude znieť definitívny verdikt, sa dozvieme už čoskoro. Fenoménom sa stal aj na sociálnych sieťach a aktuálne sa diskutuje o tom, čo by mohlo po ňom nasledovať.

Internet v uplynulých týždňoch zaplavili zostrihy záznamov zo súdu, ktoré sa stali virálnymi. Jedno z najznámejších videí ukazuje reakciu Deppovho právnika po tom, ako z úst Amber vyšla údajná fáma, podľa ktorej mal Johnny Depp zhodiť Kate Moss zo schodov. Právnik sa musel otočiť dozadu na ostatných členov tímu a svoje nadšenie prejavil aj gestom. Následne Depp mierne pokrútil hlavou. Dnes už vieme, že toto nadšenie bolo opodstatnené, keďže Kate Moss bola predvolaná a vyvrátila slová Amber.

2/ By the laughing reactions and fist pump from Johnny Depp and his lawyer, Amber Heard just lied again and they have proof of it possibly Kate Moss‘ own words he was never violent towards her. https://t.co/JZwXOJbbM7 #amberheardisapsychopath

