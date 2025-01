Matovič už priletel z Vietnamu, z letiska poslal drsný odkaz Ficovi. Pozýva ho na detektor lži za odmenu 1 milión eur

Igor Matovič, predseda strany Slovensko, už priletel z Vietnamu, kde navštívil hotel, v ktorom mal byť ubytovaný predseda vlády Robert Fico. Dôvodom návštevy bolo ukázať luxusné prostredie, kde sa premiér zdržiaval. Po pristátí vo Viedni pridal príspevok s videom, kde spochybňuje vyjadrenie Fica, že v apartmáne nebýval.

Článok pokračuje pod videom ↓

Robert Fico bol podľa zistení Denníka N ubytovaný v luxusnom apartmáne Madam Butterfly v Hanoji. V najnovšom videu, ktoré publikoval dnes na facebooku, ukázal dokument, že v hoteli bol iba 2. januára.

Denník N však uvádza, že 3. januára volala ich reportérka do hotela s tým, že chce s Ficom hovoriť. Recepčná hovor presmerovala, no keďže nikto nedvíhal, povedala, že hosť zrejme nie je na izbe a majú to skúsiť znovu neskôr.

Aj napriek tomu Fico odmieta, že v spomínanom luxusnom apartmáne býval a požiadal médiá, aby sa mu ospravedlnili, inak ich „poženie“ pred súd.

„Pozývam ho na detektor lži“

Igor Matovič krátko pred 16. hodinou pridal na facebooku príspevok, v ktorom obviňuje Fica z klamstva. Taktiež spomína hovor redaktorky Denníka N s recepčnou hotela.

Podľa jeho slov, Robert Fico dal za celý pobyt vo Vietname do 300-tisíc eur.

„Ak má čisté svedomie, nech zverejní výpis z účtu. Ak nechce, pozývam ho na detektor lži za jeho obľúbenú odmenu 1 milión eur,“ vyzval Igor Matovič.

Upresnil tiež, že by sa ho rád spýtal nielen na pobyt vo Vietname, ale aj na prípad únosu Vietnamca, v ktorom je zapletený aj bývalý minister vnútra Robert Kaliňák.