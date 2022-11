Matovič sa pustil do vlastnej vlády a lekárov: Bol by rád, keby zvýšenie ich platov neprešlo. Toto mu prekáža

Po dlhých týždňoch sa požiadavka lekárov na zvýšenie platov dostala do parlamentu. Proti návrhu vystúpil v pléne Igor Matovič. V Národnej rade (NR) SR vyhlásil, že by bol rád, keby návrh na zvýšenie platov lekárov neprešiel. Hovorí o veľkom zlyhaní a výsledku nemorálneho konania odborárov, ktorí podľa neho opľuli všetkých pracovníkov v nemocniciach.



Hyenizmus, nespravodlivosť, amorálne konanie a branie si rukojemníkov ako pri únose lietadla teroristami. Takto zhodnotil minister financií Igor Matovič vyjednávanie lekárskych odborárov pri rokovaniach o platoch zdravotníkov.

Pohŕda Visolajským

Matovič tiež v parlamente povedal, že pohŕda šéfom Lekárskeho odborového združenia Petrom Visolajským, informuje Denník N. „Považujem to naozaj za hyenizmus, amorálne konanie,“ povedal. Odborárov tiež nazval vagabundami a že žiadali výpalné. „Dnes sa Národná rada ide ukloniť pred vydieračmi.“

„Ak im dnes nedáte výpalné, oni sú schopní odísť od tých ľudí na prístrojoch,“ povedal Matovič.

Extrémna nespravodlivosť

„Týmto návrhom urobíme extrémnu nespravodlivosť pri odmeňovaní zdravotníkov v nemocniciach,“ povedal Matovič. V situácii, keď štát narába s obmedzenými zdrojmi, by sa podľa neho všetci mali správať zodpovedne. Predložený návrh podľa neho nerozlišuje medzi „fachmanmi a fušermi“ a míňa vzácne zdroje na výrazné preplatenie jednej skupiny zdravotníkov. Podčiarkol, že financie sa mohli využiť radšej na prilákanie nových lekárov do slovenského zdravotníctva.

Dodal, že nejde poslancov nahovárať na bojkot návrhu. Poukázal však na to, že ostatným zdravotníckym profesiám sa upiera nárok na rovnaké platy. „Sto miliónov, čo si zobrali navyše v porovnaní s českými platmi, bude chýbať ostatným zdravotníckym profesiám. A keď to nebude chýbať im, bude to chýbať pacientom v nemocniciach,“ poznamenal Matovič. Hovorí o chýbajúcich financiách na nové prístroje, lieky či inovatívnu liečbu rakoviny.