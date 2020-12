Matovič priznal, že svoj boj prehral, ostro kritizoval prezidentku. Vysvetlil, prečo odišiel z rokovania

Premiér Igor Matovič (OĽANO) je rád, že došlo k dohode všetkých koaličných strán na sprísnení opatrení. Novinárom v stredu povedal, že situácia je mimoriadne vážna a naďalej to považuje za svoj prehratý boj.

Pripomenul, že mesiace hovoril o plošnom testovaní, inak bude hroziť lockdown. Na stredajšej tlačovej konferencii o zavedení lockdownu premiér chýbal, pred novinárov prišiel až po jej skončení sa. Matovič skonštatoval, že Slovensko čaká lockdown, označil to za utrpenie, no verí, že po ňom príde “svetielko nádeje” v podobe očkovania proti ochoreniu COVID-19. “Nie je to moje riešenie, lebo som robil všetko proti tomu, aby to k tejto situácii dospelo,” povedal premiér v súvislosti so zavedením lockdownu.

Vysvetlil, prečo odišiel z vlády

Dodal, že z pondelkového (14. 12.) rokovania vlády odišiel, pretože mal pocit, akoby “žil cudzí život”. Tvrdí, že celý čas bojoval za to, aby ľudia netrpeli a neboli počas sviatkov zbytočne zatvorení doma. “Nakoniec máte byť súčasťou toho, že voči čomu ste bojovali, to si máte na čelo nalepiť a nabodnúť sa na hroty. Prišlo mi z toho vnútorne zle,” doplnil.

Matovič tiež povedal, že v stredu na rokovaní vlády požiadal ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), aby predložil v skrátenom legislatívnom konaní zmenu zákona o verejnom obstarávaní. Umožniť by mala podľa neho okamžitý nákup antigénových testov v mimoriadnych situáciách. Zopakoval, že v decembri chcel zaviesť celoplošné testovanie, no chýbali testy. Opäť tiež kritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú za “sabotovanie” celoplošného testovania.

V neskorších večerných hodinách ešte zdieľal status, v ktorom uviedol, že ľudia uverili bludom, ktoré prichádzali z každej strany a opantali zdravý rozum. Na záver dodal, že stále verí, že dobre bude, aj keď tomu už nechceme veriť.