Matovič opäť kritizuje Sulíka za správy o 25 % dani. Mnohí po jeho daňovej reforme aj tak zaplatia viac

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) v sobotu avizoval prípravu finančného plánu.

Z pohľadu verejných financií nastáva podľa neho totiž zásadný problém, keďže v blízkej budúcnosti sa Slovensko stane najrýchlejšie starnúcou krajinou Európskej únie. Dnes na tlačovej besede kritizoval Richarda Sulíka za správy, ktoré mal podať o zvýšení DPH na 25 percent.

“Približne v auguste minulého roku som cítil za potrebné rozbehnúť iniciatívu ohľadom daní. Vtedy sme sa prvýkrát stretli na ministerstve financií a potichu sme pracovali na veľmi dôležitej daňovej reforme. Nie sme ešte na konci, jej finálnu podobu prinesieme pravdepodobne v priebehu dvoch týždňov,” informoval Igor Matovič.

Podporíme poctivosť

Zároveň sa Matovič sťažuje na komplikovanosť daňových odvodov. Upozorňuje na komplikovaný systém daňových odvodov, ktorým dochádza ku zmätku, vďaka ktorému si nedokáže ani samotný občan vypočítať čistú mzdu. Zároveň podľa neho stojíme pred obrovskou demografickou krízou – pôrodnosť, ktorá sa rokmi znižuje, nám bude dramaticky chýbať. Upozornil aj na problém toho, že nám 12 rokov vládli ľudia, ktorí dávali približne 25 eur na dieťa. “Nie sme ani prorodinný, ani sociálny štát.”

Komplikovaný systém hrá svoju rolu, keď sa investor rozhoduje, či sa bude snažiť so štátom spolupracovať. Daňové zaťaženie na Slovensku je takisto obrovské, dosahuje až výšku 48 percent, čiže niekoľko tisícok eur. Polovica toho, čo vyplatí zamestnávateľ svojím zamestnancom, stratí po odovzdaní daní štátu.

Daňová reforma má tri hlavné body

Daňová reforma má byť podľa Matoviča nastavená tak, aby si každý povedal, že je to fér. Či už pre zamestnancov, živnostníkov alebo zamestnávateľov. V odvedených daniach je podľa neho dramatický rozdiel a dnešný systém povoľuje legálne optimalizovať daňové povinnosti. Systém, ktorý povoľuje legálne obchádzanie daňových povinností, nie je podľa Matoviča dobre nastavený.

Podľa Matoviča po prediskutovaní situácie ohľadom daňovej reformy Sulík vytiahol jednu časť, ešte aj to nie pravdivo. Matovič za tým videl úmysel zabrániť pomoci poriadným rodinám. “Dnes vidíte, akú hystériu to spôsobilo a zároveň, že to potláča moje pravé úmysly.” Dokument, ktorý mali médiá šíriť, nemá byť pravdivý. Napríklad koncecionárske poplatky plánuje vláda zrušiť. “Nie je fér takýmto spôsobom strašiť ľudí a miešať sa do vážnej témy,” informoval Matovič.

Toto boli hlavné body, ktoré Matovič odprezentoval na dnešnej tlačovej besede:

200 eur na dieťa : každý mesiac počas celého života dieťaťa, kým nedosiahne dospelosť (zhruba 43 – tisíc eur od narodenia dieťaťa do dovŕšenia plnoletosti)

: každý mesiac počas celého života dieťaťa, kým nedosiahne dospelosť (zhruba 43 – tisíc eur od narodenia dieťaťa do dovŕšenia plnoletosti) na 1 daň bude pripadať 1 odvod

dane majú byť rozdelené férovo

“Už nebudeme podporovať systém, kedy budú dvaja zamestnanci platiť dane s rozdielom tisíc eur len kvôli tomu, že niekto využil dieru v systéme, ako napríklad otvorením s.r.o. spoločnosti. Tieto legálne obchádzania dopláca zvyšok. Je to vyčistenie systému.” Taktiež poprosil novinárov, aby neboli zaujatí, hoci na nich výjde pravdepodobne práve zvyšovanie daní, nakoľko sú často takisto pod spoločnosťami typu s.r.o. Momentálne stoja v konflikte záujmov.

Sulík mal podľa dnešného Matovičového statusu klamať o navýšení dane

Matovič sa v pondelok vyjadril aj k zvýšeniu rodičovských príspevkov: “Ak vychádzam z predpokladu, že cesta vyšším zadlžením bude zarúbaná, migrantov nechceme, kradnúť sa nebude a šetriť už nebude kde, tak jediný zdroj na financovanie viac dôchodkov z menej miezd budú vyššie dane a odvody,” uviedol minister. Priznal však, že to následne môže zo Slovenska vyhnať ešte viac ľudí. Ako tvrdí, je možnosť pokúsiť sa aj o “zázrak v poslednej chvíli” a urobiť zo Slovenska krajinu, kde sa mladí nebudú báť založiť si rodinu a rodina sa nebude báť prijať ďalšie dieťa.

Na svojej sociálnej sieti Facebook dnes napísal status, ktorý napáda kolegu Sulíka. Tvrdí v ňom, že číslo 25 percent je vymyslený blud, a Sulíkovým zámerom pri šírení tohoto “bludu” bolo zrušiť pomoc deťom pracujúcich rodičov.

200 pre každé dieťa pracujúcich rodičov … áno, je to pravda. A zároveň je pravda, že kolega S úmyselne pustil do… Posted by Igor Matovic on Wednesday, 5 May 2021

V príspevku niekoľkými dňami sa však na jeho sociálnej sieti vyjadril inak. Podľa jeho slov: “Samozrejme, v situácii, keď Fico s Pellegrinim doslova vybrakovali našu spoločnú špajzu o desiatky miliard, v situácii, keď nám kvôli kríze chýbajú v rozpočte miliardy eur, nemôžeme takúto zásadnú zmenu Slovenska na skutočne sociálny a prorodinný štát urobiť na ďalší dlh – nikto nám na to nepožičia. To znamená, že na časť pokrytia nákladov by sme potrebovali, áno, zvýšiť DPH.”

PRE RODINY NA RUŽIACH USTLATÉ (Je 1021€ viac ako 606€? Niektorým to tak nevychádza. Hmm) Viete si predstaviť “život”… Posted by Igor Matovic on Sunday, 2 May 2021

Koaliční partneri sú proti zvyšovaniu

Zvýšenie DPH označil šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík za “absolútne neprijateľné”. “Aj z toho dôvodu využijeme na koaličnej rade právo veta a akýkoľvek návrh, ktorý bude zvyšovať DPH, zavetujeme. Ak má dobre fungovať naša koalícia, musia sa rešpektovať aj pravidlá,” vyhlásil.

Podporu rodín považuje Sulík za správnu vec. Rovnako za dôležitú však označil daňovo-odvodovú reformu. “Určite sa však nemôže ísť cestou zvyšovania DPH a populisticky prichádzať s nápadmi, ktoré nemajú oporu ani medzi koaličnými partnermi,” podotkol Sulík.

Predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová v nedeľu uviedla, že táto koaličná strana nepodporí prípadné zvýšenie DPH. Zároveň podotkla, že takýto návrh na koaličnú radu neprišiel, koalícia sa však zaoberala návrhom na zvýšenie rodinných prídavkov. Premiér Eduard Heger (OĽANO) tento týždeň vyhlásil, že sa daňovo-odvodové zaťaženie zvyšovať nebude. Zvyšovanie daní ale na druhej strane jednoznačne nevylúčil. “Daňová reforma ak príde, tak preto, aby bola prospešná pre občanov,” povedal.