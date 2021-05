Majú problém. Šeliga, Žitňanská a Droba porušili opatrenia, po záverečnej sedeli v klube, ktorý nemal byť otvorený

Šeliga zvolá tlačovku, kde všetko vysvetlí, Juraj Droba priznáva chybu. Časopis Plus 7 dní zachytil podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu, Janu Žitňanskú (obaja Za ľudí) a bratislavského župana Juraj Drobu (SaS) ako minulý týždeň porušili zákaz vychádzania, keď do noci sedeli v podniku Klub pod lampou. Informuje Denník N.

Všetky podniky, či už ide o kaviarne alebo reštaurácie sa zatvárajú o 21. hodine. Do vnútra podniku sa nedostanete, je to zakázané. Také sú platné nariadenia počas pandémie a vo fáze, v ktorej sa momentálne nachádzame. Napriek tomu sedeli všetci traja vo vnútri. Fotografie, ktoré vyhotovil Plus 7 dní vznikli po 22:30 a pred polnocou.

Šeliga sa má k nočnému stretnutiu vyjadriť ešte dnes na tlačovej konferencii. „V strane Za ľudí sa však hovorí o možnosti, že by odstúpil z funkcie podpredsedu parlamentu,“ uvádza denník. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Droba sa vinný necíti. Tvrdí, že stretnutie malo pracovný charakter, hoci na ňom konzumoval alkohol.

Správu budeme aktualizovať po tlačovej besede Juraja Šeligu.