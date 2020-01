Matka zachránila deti, no portrét lídra uhorel. Žena zo Severnej Kórey teraz čelí prísnemu trestu

Ako by ste sa zachovali vy, keby sa váš dom ocitol v plameňoch? Väčšina ľudí by zrejme zachraňovala obyvateľov domova, v Severnej Kórei však platia celkom iné pravidlá.

Matka zachránila deti, no portréty už nestihla

Ako informuje portál All That Is Interesting, v severokórejskom Onsongu vypukol nedávno požiar a v dome sa v tom čase nachádzali malé deti. Matka detí v tom čase nebola doma, no urobila to, čo by urobila každá matka. Rýchlo pribehla domov, vbehla do horiaceho domu a svoje deti zachránila. V dome však zhorel portrét vodcu Kim Čong Ila a jeho otca Kim Il Songa, za čo žene hrozí väzenie.

Ako uvádza portál Latin Times, incident sa odohral ešte 30. decembra 2019 a úrady už zahájili vyšetrovanie. Jeden zo severokórejských zákonov totiž káže, že v každej domácnosti musia byť vystavené portréty dvoch zosnulých vodcov, a to na viditeľnom mieste. Tento zákon sa berie mimoriadne vážne a inšpekcia môže kedykoľvek vtrhnúť do domu, aby overila, či sú portréty na svojom mieste.

Smutné je, že okrem toho, že matku čaká za uhorené portréty vodcov krutý trest, nemôže ošetriť ani svoje deti, ktoré počas požiaru utrpeli popáleniny. Portál People uvádza, že matka musí žobrať miestnych obyvateľov, aby jej požičali peniaze na lieky, ktoré potrebujú nielen deti, ale aj ona sama. Obyvatelia sa však boja, že ak žene potrebnú pomoc poskytnú, bude to pre nich mať neblahé následky. Aj taká zdanlivo nevinná vec, ako pomoc susedovi v núdzi, sa totiž môže stať politickým zločinom.

Obvinenie z politického zločinu

Juhokórejský portál Daily NK, ktorý sa zaoberá výhradne severokórejským dianím uvádza, že trpí celá miestna komunita, o dom sa totiž delili dve rodiny. Avšak kým jedna z matiek zachránila len svoje deti, druhá za pomoci mladého farmára, ktorý bol blízko, zachránila aj portréty, vďaka čomu sa trestu za politický zločin vyhne.

Farmár, ktorý žene pomohol, bol len nedávno prepustený z väzenia, kam sa dostal za prečin násilného charakteru. Dnes ho obyvatelia Onsongu oslavujú ako národného hrdinu. Takéto správanie je tu bežným javom. Ten, kto z horiaceho domu zachráni portréty lídrov, je ospevovaný ako hrdina. Ten, kto to nestihne, čelí krutému trestu za spáchaný politický zločin.

Uprednostňovanie portrétov pred deťmi nie je jediná zvláštnosť, ktorej musia obyvatelia čeliť. V roku 2011 sa konal pohreb Kim Čong Ila a slzy ronil každý jeden občan krajiny. Mnohých úmrtie úprimne zasiahlo, mnohí však plakali zo strachu, že za nedostatočný prejav ľútosti budú potrestaní. Ak sa tu totiž človek dostane do väzenia, neznamená to, že mu pridelia celu s pričňou a dostane tri jedlá denne. Aj žena, ktorá zachránila svoje deti, pravdepodobne skončí v pracovnom tábore.

Severná Kórea je známa mimoriadne krutými, neľudskými trestami, ale aj extrémnou chudobou. Nie je to tak dávno, čo Kim Čong-un od obyvateľov požadoval, aby denne vyprodukovali 100 kilogramov výkalov, aby tak pomohli zúrodniť pôdu. Kto s požiadavkou nedokázal držať krok, mohol namiesto toho zaplatiť peniazmi, tých však zvyčajne obyvatelia nemajú nazvyš.