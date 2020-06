Matematik vyriešil 100-rokov starý problém. Objav pomôže skúmať javy, ktoré nezvládali ani počítače

Mnohé vedecké problémy ostávajú nevyriešené celé desaťročia, či dokonca aj niekoľko storočí. Ich rozuzlenie potom s odstupom času prináša o to väčší prínos a pozornosť vedeckej komunity. Najnovšie sa podarilo vyriešiť jeden 100-ročný matematický problém, ktorý môže pomôcť dnes viac ako kedykoľvek predtým.

Matematikovi z Univerzity v Bristole sa podarilo vyriešiť 100 rokov starý matematický problém, ktorý je možné použiť na predpovedanie pravdepodobnosti stretnutí ľudí a prenosu napríklad infekčného ochorenia v uzavretom priestore bez potreby vykonávať zdĺhavé a náročné počítačové simulácie. O významnom míľniku v matematicko-štatistickej fyzike informuje na svojom webe priamo spomínaná univerzita.

Objav sa podaril vedcovi talianskeho pôvodu menom Luca Giuggioli, ktorý aktuálne pôsobí na Katedre inžinierskej matematiky na univerzite v anglickom Bristole. Vo svojej novej štúdii publikoval presný a storočie hľadaný spôsob, ako vypočítať pravdepodobnosť obsadzovania difúznej častice v obmedzenom priestore. Doposiaľ boli takéto výpočty možné len s pomocou počítačových simulácií.

„Objavenie tohto presného analytického riešenia nám umožňuje riešiť problémy, ktoré boli v minulosti takmer nemožné z dôvodu neprimeraných výpočtových nákladov,“ komentuje výsledok svojej práce Giuggioli.

As if 2020 hasn’t been wild enough, someone* has now solved lattice random walk dynamics exactly

*Luca Giuggioli, University of Bristolhttps://t.co/b3pR5Rrstg

— Kelly Pawlak, Ph.D. 🧢 (@KellyPawlak) May 31, 2020