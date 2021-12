Matematik Kollár varuje: Slovensko o chvíľu ovládne omikron, navrhované opatrenia budú podporovať jeho šírenie

“Infikovať sa budú vo veľkej miere mladí, zrejme vo väčšej miere aj malé deti do 10 rokov. Omikron premorí rýchlejšie ťažšie dostupné skupiny. Dostala by sa ku všetkým aj delta, ale omikron bude ešte rýchlejší,” pokračuje.

“Nevieme ešte, akú mieru hospitalizácií bude omikron vytvárať. Je pravdepodobné, že pre čerstvo zaočkovaných a čerstvo prekonaných bude omikron len veľmi mierny. Pre tých, ktorí nebudú imunizovaní, si to netrúfam odhadnúť, zatiaľ nie sú dáta. Preto je najlepším odhadom ten, že pre túto skupinu bude omikron podobný ako delta v klinickom priebehu (vrátane zájazdov na JIS, na pľúcnu ventiláciu a do krematórií),” dodal.

Obchody a školy

Matematik sa vyjadril aj k navrhovaným ďalším opatreniam, o ktorých aktuálne rokuje vláda. “Otvoríme všetky obchody už v piatok. To je v skutočnosti dobrý krok, keďže zníži nápor v tých obchodoch, kde sú teraz najmä cez víkendy návaly. OK, zámer znížiť superšírenie. Dáva to zmysel. Vôbec sme ich nemali zatvárať,” poznamenal.

“Zatvárame školy prezenčne od druhého stupňa minimálne do 9.1.2022, dúfam, že mám rok správne. Minule krátke zavretie škôl viedlo viete k čomu. Prvé miesto v Európe bude znovu, nepochybujem o tom. A bude pravdepodobne aj o 10 rokov pri meraní kognitívnych znalostí mladých dospelých a ich psychického stavu. A aj o 20 rokov vo voľbách,” napísal ďalej.

Kollárove zhrnutie

Na záver zhrnul navrhované opäť v troch bodoch:

“1 – Nie, tieto opatrenia nepomáhajú zásadne zlepšiť situáciu v slovenských nemocniciach.

2 – Nie, na omikron vlnu sú nastavené asi najhoršie, ako sa dá, podporujú mieru superšírenia. Ak by sa neskôr skutočne preukázalo, že deti postihuje zdravotne omikron viac ako delta, tak to bude aj na kriminál.

3 – Nie, nie sú v poriadku ani ekonomicky, lebo zavrieť medzi sviatkami kaderníctvo a otvoriť hotel, to nedáva vôbec zmysel. Ani epidemiologicky ani ekonomicky,” napísal v príspevku.

“Takto vyzerá kompromis, keď jeden lobuje za vleky a hotely, iný za helicopter money, tretí za čo najviac slobôd pre zaočkovaných a odborní poradcovia už nemajú žiadnu váhu, keďže ich skvelé rady nás dvakrát doviedli na prvé miesta na svete v úmrtiach na COVID. Víťazný tím nie je ľahké správne namiešať,” dodal na záver.