Vyšla prvá štúdia, ktorá skúma účinnosť vakcíny Pfizer proti variantu omikron. Má dobré aj zlé správy

Zatiaľ, čo sa nový variant omikron šíri, vedci sa snažia zistiť, či s ním súčasné vakcíny dokážu efektívne bojovať. Má totiž najviac mutácií vo svojom hrotovom proteíne, čo vytvára základ toho, že môže vakcínam unikať.

Predbežné výsledky juhoafrickej štúdie, ktoré stále čakajú na odborné posúdenie, tvrdia, že variant omikron podstatne znížil hladinu protilátok vytvorených vakcínou od konzorcia Pfizer-BioNtech, uvádza portál Insider.

Toto sú prvé laboratórne výsledky, ktoré skúmajú, ako vakcína proti covidu obstojí v boji s omikronom. Tím vedcov vedených Alexom Sigalom z Africa Health Research Institute testovali vzorky krvi od 12 ľudí proti omikronu. Všetci boli zaočkovaní, pričom polovica v minulosti prekonala aj infekciu.

Celkovo objavili zhruba 40-násobné zníženie hladín neutralizačných protilátok, čiže proteínov bojujúcich proti vírusom v porovnaní s pôvodným čínskym variantom.

Omikron sa však úplne nevyhol očkovaniu, uviedol Sigal na sociálnej sieti Twitter. Znamená to, že očkovanie má stále zmysel.

— Alex Sigal (@sigallab) December 7, 2021