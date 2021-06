Máte pocit, že vás váš smartfón odpočúva? Môže, ale aj nemusí to byť ďaleko od pravdy

Stalo sa to už pravdepodobne aj vám. S niekým ste sa rozprávali o určitom produkte, o ktorom ste dovtedy nikdy nahlas neuvažovali. Na druhý deň ste ho videli v sponzorovaných reklamách na sociálnych sieťach, aj kade-tade na internetových stránkach. Mohlo by sa zdať, že vás váš telefón odpočúval alebo vám čítal myšlienky. No je to skutočne tak? Možno áno, možno nie. Alebo nie tak celkom.

Samozrejme, je úplne pochopiteľné, že sa vás zmocnia obavy o tom, že vás niekto cez telefón odpočúva. Čo vás však možno prekvapí ešte viac, pri podobných náhodách nemusí ísť vôbec o odpočúvanie, ale o vašu vlastnú aktivitu. Ak sa vám totiž niekde na internete zobrazujú sponzorované reklamy na produkty, o ktorých ste sa rozprávali, je dosť možné, že ste zadávateľom online reklám všetky dôležité informácie o sebe dávno povedali. Na to, ako toto celé funguje, sa pozrel aj web IFLScience.

Stačí “povoliť cookies” a kolotoč sa roztočí

Ako autori článku uviedli, to, čo vidíme kdekoľvek na webe – teda všetku reklamu – závisí od toho, čo všetko, hoc aj nevedomky, sme už stihli rôznym platformám o sebe povedať.

Nech už sme totiž akokoľvek tvrdí, väčšina z nás aj tak pravidelne informácie širokej škále o sebe zverejňuje kade tade nielen na weboch, ale aj v mobilných aplikáciách na smartfónoch či tabletoch. To sa deje tak, že jednoducho stlačíme na tlačidlo „Povoliť cookies“ pri návšteve online webu. Tu je dôležité rozlíšiť „Súbory cookies prvých strán“ a „Súbory cookies tretích strán“.

Súbory cookies prvých strán sú viac-menej užitočné. Používateľom umožňujú uložiť svoje prihlasovacie údaje, aby ich nemuseli zakaždým zadávať a vypĺňať znovu. O čosi „problematickejšie“ sú cookies tretích strán, ktoré toho o vás zbierajú ešte viac a dokonca s týmito údajmi aj veľmi jednoducho a otvorene obchodujú. Tieto súbory totiž vytvárajú domény, ktoré sú poskytované tretím stranám, a teda často marketingovým spoločnostiam, ktoré spolupracujú s webom, ktorý ste navštívili.

Vďaka tomu si o vás inzerent z dát od marketingovej spoločnosti môže vytvoriť pomerne detailný obraz: čo zvyknete robiť na dennej báze, čo by ste si chceli kúpiť, aké sú vaše potreby a podobne.

Problémové sociálne siete

Zberom týchto informácií vedia inzerenti presne zacieliť reklamu s ponukou produktov priamo na vás. A čo je najhrozivejšie – je to preto, lebo ste im to vy sami dovolili, keď ste odsúhlasili cookies.

Samozrejme, ide o pomerne zložitý proces, ktorý funguje aj vďaka vašej aktivite na sociálnych sieťach. Tento algoritmus sa o vás môže naučiť skutočne veľa a postačí mu na to len jediný „like“ na príspevok na Facebooku. Všetko je veľmi kompletne pospájané a vďaka tomu, že na sociálnych sieťach sa mnohí neboja uviesť čokoľvek, je viac než isté, že inzerenti poznajú nielen to, odkiaľ pochádzate, ale aj váš vek, výšku, váhu, skrátka všetky maličkosti, o ktorých ste mysleli, že sú neškodné a nemôže ich nikto zneužiť. Opak je však pravdou.

Algoritmy dnes fungujú naozaj komplexne a vyhodnocujú každý jeden váš krok na internete. Môže sa preto veľmi jednoducho stať, že to, čo si zaobstaral vás priateľ z opačného konca republiky, sa na druhý deň zobrazí v sponzorovanej reklame aj vám. Môžete mať totiž podobné záujmy a môže vám na danom priateľovi záležať viac ako na niekom inom. Algoritmus vyhodnotí zhodu a ukáže vám možnosti, ktoré by sa vám mohli páčiť.

Riešenie je pomerne jednoduché

Ako teda tomuto všetkému zamedziť? Je to veľmi jednoduché – začať musíte od seba. Mali by ste pravidelne kontrolovať, aké údaje chcete, aby o vás weby zbierali. To spravíte jednoducho v nastaveniach vo vašich profiloch na službách ako Google či Facebook. Najmä si prečítajte, čo o vás budú weby zbierať. Najlepšie je to spraviť predtým, ako kliknete na “Povoliť cookies”.

Ďalší dôležitý krok je, nevyužívať na rôznych weboch prihlasovacie údaje z Facebooku alebo Google. No a keď už sa aj zaregistrujete na akýkoľvek web cez mail, riadne si preštudujte informácie, ktoré o vás bude daný web zbierať. Pomôcť môže aj povolenie/zakázanie jednotlivých komponentov, ktorými váš smartfón disponuje. Uistite sa preto v nastaveniach, či náhodou niektoré aplikácie nevyužívajú mikrofón alebo kameru, aj keď by vlastne nemali.

Keď to všetko spravíte, vykonajte jednoduchý test. Vyberte si nejaký produkt, o ktorom ste si istý, že ste ho nikdy na žiadnom zo zariadení nevyhľadávali na internete. Rozprávajte sa o ňom nahlas s inou osobou a nezabudnite tento postup opakovať aj niekoľkokrát. Ak sa vám v priebehu najbližších dní nezobrazia žiadne zacielené reklamy v súvislosti s týmto produktom, váš telefón a ani nikto iný vás „neodpočúva”. Možno.