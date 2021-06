Prišla vám SMS s COVID-19-PASSOM? Dobre si ju uschovajte, upozorňuje NCZI

Možno ste si všimli, že vám na telefónne číslo prišla v uplynulých dňoch SMS správa, v ktorej sa písalo, že vám pre účely získania Digitálneho COVID preukazu EÚ bol pridelený osobný COVID-19-PASS. Tento kód si dobre uschovajte.

Zrejme v tom môžu mať niektorí zmätok. Sú totiž ľudia, ktorým prišiel Digitálny COVID preukaz priamo na mail, niektorí si ho našli v aplikácii Všeobecnej zdravotnej poisťovne a niektorý už vyplnili formulár na stránke korona.gov a zažiadali oň. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) informuje, že kód, ktorý vám prišiel v SMS správe si máte dobre uschovať.

Je to rovnaký COVID-19-PASS aký vám bol pridelený systémom už pri prvom testovaní a s ktorým vám chodili výsledky vašich antigénových či PCR testov. Čoskoro by digitálne preukazy mali byť dostupné aj v aplikácii poisťovne Dôvera. Pre TASR to povedal PR špecialista najväčšej súkromnej poisťovne Matej Štepianský.

Doplnil, že pracovníci zdravotnej poisťovne v pobočkách po celom Slovensku sú pripravení pomôcť vytlačiť tlačivo (certifikát) pre tých poistencov, ktorí to budú potrebovať.

“Podľa informácií od Národného centra zdravotníckych informácií budú v prvej fáze k dispozícii Certifikáty o očkovaní, neskôr aj ďalšie potvrdenia, ako napríklad potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19 a potvrdenia o vykonaní testu,” doplnil.

Svojim poistencom zdravotná poisťovňa odporúča stiahnuť si certifikát do pamäte mobilu. K dispozícii ho tak budú mať stále, a to aj na miestach, kde nemajú online prístup k dátam – napr. v zahraničí. Prípadne si môžu odfotiť do pamäte mobilu certifikát zobrazený v mobilnej aplikácii vo forme QR kódu.