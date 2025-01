Postavu jej už nemusíte len závidieť. Martina Schindlerová odhalila, ako sa udržiava vo forme, zvládne to každý

Bývalú finalistku populárnej šou SuperStar v poslednej dobe často vídať na slnkom zaliatych plážach v Dominikánskej republike. Nejde len o dovolenku, okrem toho, že speváčka propaguje jednu známu cestovnú agentúru, taktiež tam natáča Hitparádu TopTen, v ktorej pôsobí ako moderátorka. Nie div, že svojich fanúšikov ohuruje postavou v bikinách, na ktorej pravidelne pracuje.

Martina Schindlerová je momentálne pohltená pracovnými povinnosťami, pre ktoré zvykne chodievať za hranice Slovenska. Práve spomínaná Hitparáda TopTen zvykne z jej času ukrojiť najviac, hoci sa taktiež pomaly pripravuje na veľkolepú šou, ktorej bude súčasťou. Ide o podujatie s názvom „Bond Girl Show“, ktoré bude sprevádzať speváčka spolu s Vladom Valovičom a jeho orchestrom. Martina rozhodne nemá núdzu o pracovné aktivity, a to sa pritom stíha venovať aj sebe.

Stačí málo

Moderátorka sa rozhodne nezanedbáva a patričná pozornosť smeruje na jej telo. Nemožno si nevšimnúť jej postavu, ktorú predvádza na plážach v Dominikánskej republike. Hoci vyformované bruško nie je úplne zadarmo, stačí naozaj málo. Martina Schindlerová je dôkazom toho, že sa ráta akýkoľvek pohyb. Nie je nevyhnutné vypotiť litre potu v posilňovni, aby ste získali postavu snov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Martina Schindlerova (@schindlerovamartina)



Speváčka vyšla s pravdou von, čo sa skrýva za jej dokonalým telom a zároveň konečne dala odpoveď zvedavým fanúšikom, ktorí sa jej neustále na to pýtajú. „Pýtate sa ma, ako cvičím, tak sa s vami ochotne podelím o môj tréningový plán – ak sa to tak dá nazvať. Kvôli obmedzenému času cvičím 15 – 20 minút denne doma, ale snažím sa vážne každý deň. Privstanem si kvôli tomu, lebo večer som už väčšinou k. o,“ uviedla Martina na Instagrame a doplnila vo videu, že 20 minút je to, čo môže každý spraviť pre seba.

Čo je najdôležitejšie pri pohybe?