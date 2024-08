Markíza zverejnila prvé zábery z novej Farmy. Toto od 16. série nik nečakal, tvorcovia sľubujú viacero prekvapení

Televízna Farma sa na obrazovkách vysiela od roku 2011 a stále má úspech, o čom svedčí fakt, že už čoskoro vyjde 16. séria. V každej sérii pritom dochádza k zmene – či už ide o tému, rozloženie na skupiny, náročnosť, alebo typ lokality. Azda najväčšou zmenou však doteraz ostáva zaradenie umelej inteligencie do šou.

Ako sme vás informovali v článku, TV Markíza zatiaľ o 16. sérii obľúbenej farmárskej šou neprezradila veľa, no jedno rozhodne potvrdila – Alica stále ostáva v hre. V prvom príspevku k tohtoročnej sérii Markíza ukázala umelú inteligenciu, ktorá sa prihovorila fanúšikom Farmy, sľubujúc im, že sa vidia na obrazovkách už čoskoro. Teraz prezradili o čosi viac.

Prvá upútavka

Televízia zverejnila prvú upútavku k novej sérii Farmy, v ktorej stvárnil hlavnú úlohu hospodár Martin. Ten sa očividne vybral na miesto, kde by mala nová Farma vzniknúť, no namiesto toho, aby tam našiel stodolu, či prázdne miesto, na ktorom by mali stavať samotní farmári, našiel niečo nečakané.

Ako sa ukázalo, 16. séria bude plná prekvapení a prvým z nich je stará maringotka, ktorá ešte v žiadnej z predošlých sérií zobrazená nebola.

„Toto sa tu kde vzalo?“ pýta sa Martin v ukážke pri pohľade na ňu.