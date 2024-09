Markíza príde už na jar 2025 s obrovskou novinkou. Na obrazovky dorazí nový seriál s obľúbenými slovenskými hercami

Markíza prichádza na jar 2025 so seriálovou novinkou, ktorou zaplní pondelňajšie večery. Pokračovať chce v dramatických seriáloch, a to po úspechoch projektov ako boli Zrada alebo Klamstvo.

Článok pokračuje pod videom ↓

Portál MediaBoom upozornil na to, že v podobnom štýle sa bude niesť jar na televíznych obrazovkách aj v roku 2025, avšak programová riaditeľka Silvia Majeská viac neprezradila. „Aktuálne už pripravujeme nový seriál, ktorý plánujeme uviesť na jar budúceho roka, a musím povedať, že to bude veľmi silný príbeh. Ide to v podobnej línii, ako boli Klamstvo a Zrada. Opäť je to veľmi známy zahraničný titul,“ povedala pre Medialne.sk.

Nový projekt s obľúbenými hercami

Televízia však podľa všetkého už začala s nakrúcaním, ktoré by malo dokonca prebiehať aj v susednom Rakúsku. Súčasťou tohto seriálu by sa pritom mala stať herečka Nela Pocisková, čo potvrdila aj Silvia Majeská. Nela Pocisková sa okrem seriálu na Markíze objaví aj v jojkárskom seriáli Ranč. Podľa informácií portálu Mediaboom by si v novom seriáli mali zahrať aj Gabriela Marcinková, Tomáš Maštalír a Ján Dobrík. Tieto mená však zatiaľ Silvia Majeská neokomentovala.

Seriál by mal pracovať na slovenskej adaptácii kriminálky Broadchurch, ktorá sa krúti okolo prípadu smrti 11-ročného chlapca Dannyho. Práve Nela Pocisková by mala stvárniť matku tohto chlapca, otca Ján Dobrík a vyšetrovateľmi by mali byť Gabriela Marcinková a Tomáš Maštalír. Tieto informácie však televízia zatiaľ nepotvrdila.