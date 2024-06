Markíza prezradila, kto nahradí v Teleráne Šóošovú a Juraška. Na obrazovky mieri táto nová dvojica

Jedna z najstabilnejších dvojíc slovenských obrazoviek Lenka Šóošová a Roman Juraško sa v priamom prenose rozlúčili s Teleránom na konci mája. Dnes Televízia Markíza oznámila, kto ich vo vysielaní nahradí.

Kým Roman sa s Markízou nelúči a presúva sa do magazínu Reflex, Lenka si dá od televíznych obrazoviek pauzu a po oddychu, ktorý absolvuje, sa bude venovať svojim projektom. Teleráno moderovali takmer 20 rokov a stali sa mimoriadne obľúbenou moderátorskou dvojicou.

Nová moderátorská dvojica

Teleráno čaká už budúci týždeň veľká novinka! Tím dlhoročne najsledovanejšej rannej šou posilní úplne nová moderátorská dvojica – Simona Ondrušková a Marek Polomský.

Svoju premiéru na obrazovkách televízie Markíza absolvujú v utorok 18. júna a doplnia tak dve terajšie obľúbené moderátorské dvojice, ktoré tvoria Kvetka Horváthová s Tomášom Juríčekom a Lucia Hlaváčková s Matúšom Krnčokom. Hlas Simony Ondruškovej (25) môžu diváci poznať z éteru rádia Europa 2 a jej tvár z videoobsahu portálu Startitup.sk.

Za príležitosť stať sa moderátorkou Telerána je rodáčka z Trenčína podľa vlastných slov nesmierne vďačná a na divákov sa už mimoriadne teší. „Je to pre mňa veľká česť a zároveň zodpovednosť. Viem však, že spoločne s Marekom zo seba vydáme to najlepšie a urobíme všetko pre to, aby to tak cítili aj diváci pri obrazovkách. Sme tu totiž práve pre nich, ktorí reláciu sledujú roky a nesmierne si ju obľúbili. Verím, že ranné vstávania budú pre nich príjemné aj v našom podaní,“ povedala Simona Ondrušková.

Druhou polovicou novej moderátorskej dvojice Telerána sa stane hrdý Banskobystričan Marek Polomský (33), ktorý širšie publikum zaujal najmä ako jeden zo sprievodcov galavečera Miss Slovensko 2023. Moderovaniu sa však začal venovať už na strednej škole a od roku 2016 uvádza vlastnú úspešnú tolkšou Povec ty, v ktorej „spovedá“ úspešných ľudí z rôznych oblastí. „Ponuku moderovať Teleráno som prijal s veľkým rešpektom a pokorou. Nie som práve ranné vtáča, takže vyjdem zo svojej komfortnej zóny, už teraz sa však veľmi teším na divákov, svoju novú parťáčku Simonu, ako aj na všetky skúsenosti, ktoré vďaka Teleránu načerpám. Rád sa totiž učím nové veci a snažím sa na sebe neustále pracovať,“ prezradil Marek Polomský.

Teleráno patrí medzi najdlhšie vysielané relácie TV Markíza, divákom spríjemňuje ranné vstávanie už od septembra 1996. So svojimi obľúbenými moderátormi sa naladia na nový deň, navyše sa dozvedia veľa zaujímavostí, ktoré práve hýbu svetom, a vypočujú si množstvo inšpiratívnych rozhovorov.