Marek Krajčí končí ako minister zdravotníctva. Koaličná kríza skončila, vieme, kto ho nahradí vo funkcii

Koaliční lídri našli dohodu pre ďalšie pokračovanie v spoločnej vládnej koalícii. Podrobnosti vrátane personálnych oznámili dnes na tlačovej konferencii.

Súčasťou dohody je memorandum dobrého vládnutia, ktorého dodržiavanie má byť základom pre ďalšie pokračovanie SaS v koalícii. Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár v rádiu Expres povedal, že vládna kríza sa skončila. Text memoranda má podľa Sulíkových slov pripravovať ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Minister Krajčí podáva demisiu

Vo funkcii končí minister zdravotníctva Marek Krajčí. Na tlačovej konferencii o tom informoval premiér Igor Matovič. Poďakoval mu za snahu zachrániť ľudské životy a vyzdvihol, že jeho funkcia bola v tejto dobe mimoriadne ťažká. “Marek veľmi si vážim, čo si pre záchranu životov na Slovensku urobil,” povedal premiér Matovič. Krajčí je podľa neho minister, ktorý si spomedzi všetkých členov vlády svoju prácu najviac „odmakal”. Krajčí podľa Matoviča odstúpi postupne, má to byť plynulý proces, ktorý bude trvať niekoľko týždňov, určite nie zo dňa na deň.

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš povedal, že keby sme sa všetci riadili návrhmi Krajčího, nebola by pandemická situácia na Slovensku taká zlá. Dodal, že klub OĽANO naďalej stojí za Krajčím a za jeho rozhodnutím. “Mrzí nás, že ten, čo chcel viac opatrení, odchádza a tí, čo všetko spochybňovali, ostávajú,” doplnil Šipoš. Hnutie urobí podľa neho všetko preto, aby navrhlo kvalitného nového ministra zdravotníctva.

Podľa premiéra ide o najabsurdnejšie odstúpenie v dejinách a v koalície vraj boli veľmi blízko k rozpadu vlády. Samotný Krajčí informoval, že podáva demisiu, dve menšie koaličné strany podmienili zotrvanie vo vláde jeho demisiou. Týmto rozhodnutím hnutie dáva najavo, že chce plniť predvolebné sľuby. Vo funkcii by ho mal nahradiť Marcel Klimek, súčasný štátny tajomník ministerstva financií. Informovali o tom Hospodárske noviny na základe blízkeho zdroja z koalície. Neskôr má vystúpiť na tlačovej besede aj koalícia, novinky budeme sledovať a prinesieme vám ich v článku.

Boris Kollár konflikty v parlamente nechce

„Politické strany majú požiadavky hlavne personálne. Padali mená, aby odstúpil pán minister Krajčí, alebo aby odstúpil pán premiér Matovič. Opačne bola požiadavka, aby odstúpil pán Sulík,“ povedal, „Čo by sa zmenilo, keby odstúpili? Presunuli by sa do parlamentu a cirkus by bol v parlamente. Bolo by to ešte horšie, lebo by neprechádzali zákony. Doteraz sme tu mali pokoj.“

Toto boli slová Borisa Kollára, ktoré zazneli pred koaličnou radou. Sme Rodina taktiež prichádza s podmienkami, ktoré má na koaličné strany. Pokiaľ ich nesplní, Kollár v koalícii ostať nechce.

Sulík verí, že našli s Igorom Matovičom cestu

Sulík je presvedčený, že dohoda má ratio a prispeje k normalizácii vzťahov v koalícii. “Richard Sulík verí, že s Igorom Matovičom našli cestu, ako spolu vychádzať, komunikovať a dodržiavať dohody. Na útoky z minulosti už nebude reagovať, pretože by to nemalo žiadny prínos pre ďalšie spoločné vládnutie v časoch, keď občania potrebujú pokoj a pomoc od štátu,” skonštatovala SaS na sociálnej sieti. Šéf strany novinárom povedal, že v stredu mal s premiérom Igorom Matovičom takmer dvojhodinové stretnutie medzi štyrmi očami, kde si podľa neho veľa vecí vydiskutovali.

Vládna kríza prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie v koalícii je dlhodobo, prispievajú k nemu aj odkazy a komunikácia medzi premiérom a lídrom OĽANO Matovičom a Sulíkom. Všetky strany sa zhodovali, že nechcú predčasné voľby. SaS a Za ľudí volali po rekonštrukcii vlády. Hovorilo sa o odchode ministra zdravotníctva Mareka Krajčího z funkcie aj o požiadavke na odstúpenie premiéra či iných zmenách. OĽANO sa za premiéra postavilo, obhajovalo aj Krajčího. Personálne požiadavky mali SaS a Za ľudí. Sme rodina podmienilo zotrvanie vo vládnej koalícii sociálnymi opatreniami.