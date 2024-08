Manželia si kúpili lacný dom v Taliansku v nádeji, že im to zachráni manželstvo: Takto to napokon skončilo

Mnoho ľudí už zlákala ponuka lacných nehnuteľností v Taliansku. Niektorí v renovácii uspejú, iní sa rozhodnú projekt opustiť. Tejto dvojici však išlo o viac než len o lacný dom. Dúfali, že nový projekt v Taliansku im pomôže zachrániť manželstvo.

Báli sa toho najhoršieho

Christina Sobolev pre CNN vysvetľuje, že s manželom Petrom sa nehnuteľnosť v Taliansku rozhodli kúpiť pred 15 rokmi. Žili v Kalifornii a na svoj život sa príliš nesťažovali. Všimli si ale, že keď deti vyrástli a začali žiť vlastným životom, mnoho ich priateľov sa rozviedlo. Bolo to strašidelné.

Christina s manželom sa preto rozhodli, že potrebujú projekt, ktorý udrží v ich vzťahu iskru a vzrušenie. Tak vznikol plán kúpiť si dom v inej krajine s iným jazykom, inou kultúrou a úplne iným pohľadom na život. Manželia sa presťahovali do dediny Santa Domenica Talao, ktorú prvýkrát navštívili v roku 2009. Nasledujúcich niekoľko rokov renovovali dom s dvoma spálňami.

V roku 2015 si Christina a Peter založili vlastnú firmu Super Savvy Travelers, ktorá začala ako cestovná kancelária. Nakoniec sa z nej stala spoločnosť ponúkajúca balíky služieb pre tých, ktorí chcú podniknúť podobný krok a chcú si kúpiť nehnuteľnosť v Taliansku. Už v tom čase trávili v krajine väčšinu svojho času. V roku 2021 sa tak rozhodli natrvalo presťahovať do Kalábrie. Dnes sa podieľajú aj na organizovaní a financovaní dedinských festivalov, kurzov varenia, miestnych prehliadok a ochutnávok jedál.

Šťastný koniec

Manželia kupujú opustené domy v okolitých dedinách, renovujú ich a prenajímajú alebo predávajú novým majiteľom, väčšinou Američanom. V priebehu rokov si vytvorili vlastnú sieť realitných agentov, sťahovákov, prekladateľov, architektov, inžinierov a staviteľov v tejto oblasti. Santa Domenica bola pôvodne mestom s mnohými opustenými domami, ktoré roky chátrali. Teraz tu žije pestrá komunita, ktorá neustále pracuje na vylepšovaní mestečka. V posledných rokoch ceny nehnuteľností stúpli, no stále si tu viete kúpiť domček za 10 až 15 000 eur.

Podľa manželov je neslávne známa talianska byrokracia jednou z hlavných prekážok, ktorým museli počas renovácií čeliť. Problémom sú často aj majetkové pomery. Ľudia neraz zdelili dom tak, že teta synovcovi napísala na zdrap papiera, že mu ho prenecháva, alebo mu to len oznámila slovne, no na úradoch sa to neriešilo. Nie je to vraj ale nič, čo by sa s tými správnymi ľuďmi po boku nedalo zvládnuť.

Christina hodnotí, že v konečnom dôsledku sa to všetko vyplatilo, pretože projekt ich manželstvo naozaj zachránil. Niet pochýb o tom, že sú manželia v Taliansku šťastní.